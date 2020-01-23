2020-01-23T11:44:36+03:00
Общество

В Туле обсудили возможное распространение китайского вируса

В регионе случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано
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В Тульской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.В Тульской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.Фото: Алексей ФОКИН
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22 января в правительстве региона обсудили возможного распространения нового типа коронавируса - 2019-nCoV. Совещание по эпидемиологической ситуации провел губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С конца декабря коронавирус вызывает массовые заболевания в Китайской Народной Республике - внебольничную пневмонию. А ведь, как известно КНР является инвестиционным партнером Тульской области. На некоторых предприятиях региона работают граждане КНР.

Впрочем, ситуация находится под контролем. В регионе принимают меры профилактики. На данный момент в Тульской области случаев заражения этим вирусом не зарегистрировано.

Алексей Дюмин поручил организовать взаимодействие прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, минздрава, минтруда, миграционной службы для мониторинга и контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе.

ВАЖНО!

Как тулякам защититься от коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области рассказали, какие меры помогут избежать заболевания:

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- тщательно мыть руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- избегать близкого контакта с людьми, у которых отмечаются симптомы ОРВИ, температура, кашель;

- воздержаться от посещения рынков, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарков, культурно-массовых мероприятий с привлечением животных;

- использовать маски во время контактов со значительным числом людей;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью к врачам, не заниматься самолечением;

- при обращении за медицинской помощью на территории России сообщать медикам о времени и месте пребывания в Китае, Южной Корее, Японии и Таиланде;

- при посещении КНР, по возможности воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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