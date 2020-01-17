2020-01-17T11:11:32+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы утвердили время проведения Крещенских купаний

Купания будут организованы на среднем пруду
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В Центральном парке Тулы утвердили время проведения Крещенских купаний.В Центральном парке Тулы утвердили время проведения Крещенских купаний.Фото: Алексей ФОКИН
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В Центральном парке города утвердили время проведения Крещенских купаний. Православные туляки смогут искупаться с 22.00 18 января до 02.00 19 января.

Водосвятный молебен начнется 18 января в 22.00.

В этом году из-за сложных погодных условий купания организуют в границах детской зоны, установленной на среднем пруду.

Традиционно, для обеспечения комфортных условий для участников мероприятия в парке установят палатки для переодевания с обогревом, будет работать полевая кухня и пункт приема пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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