В Центральном парке Тулы утвердили время проведения Крещенских купаний
Купания будут организованы на среднем пруду
В Центральном парке Тулы утвердили время проведения Крещенских купаний.Фото: Алексей ФОКИН
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В Центральном парке города утвердили время проведения Крещенских купаний. Православные туляки смогут искупаться с 22.00 18 января до 02.00 19 января.
Водосвятный молебен начнется 18 января в 22.00.
В этом году из-за сложных погодных условий купания организуют в границах детской зоны, установленной на среднем пруду.
Традиционно, для обеспечения комфортных условий для участников мероприятия в парке установят палатки для переодевания с обогревом, будет работать полевая кухня и пункт приема пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU