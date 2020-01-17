2020-01-17T10:44:49+03:00
Общество

В Туле увеличилось количество муниципального транспорта

С 1 января выпуск на муниципальные автобусные маршруты составил 165 единиц
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В Туле увеличилось количество муниципального транспорта.В Туле увеличилось количество муниципального транспорта.Фото: материалы пресс-служб
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В Туле увеличилось количество муниципального транспорта с 1 января 2020 года. Теперь на маршрутах курсируют 165 автобусов. 30 из них - передала Москва в прошлом году.Также по по муниципальным маршрутам дополнительно начали работать 2 новых перевозчика.

Количество автобусов на новом маршруте № 72 (Московский вокзал - мкр «Северная Мыза») увеличили более чем в 2,5 раза.

Маршрут движения автобусов № 39 продлен до микрорайона «Северная Мыза» с увеличением числа подвижного состава на линии. Маршрут связывает «Северную Мызу» с Южной частью Тулы. У жителей нового микрорайона теперь есть возможность попасть и на Зеленстрой и на Московский вокзал без пересадок.

По просьбе жителей с 1 января дополнен транспортными единицами и один из самых востребованных городских муниципальных автобусных маршрутов - №18. Он магистральный, пользуется спросом у туляков. Если в 2019 году на маршрут выходили 18 автобусов, то с нового года – 27 единиц.

Кроме того, на линии выходят 63 трамвая и 53 троллейбуса. Их подвижной состав по сравнению с 2019 годом остался прежним, но число рейсов также было увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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