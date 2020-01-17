Холдинг «Медиа-Тула» стал победителем конкурса «Мастера Тульской журналистки»

Холдинг "Медиа-Тула", выпускающий газеты "Центр71" и "Комсомольская правда-Тула", стал победителем VI ежегодного конкурса «Мастера тульской журналистики» в номинации "Земля силы и талантов. Пряник года". Жюри конкурса оценило по достоинству проект "Тульский бренд". Его назвали одним из ярких и успешных. 16 января в рамках торжественной церемонии награду получил руководитель проекта, директор ООО «Медиа-Тула» Павел Коренюгин.

В основе ежегодной премии «Тульский бренд» — мнение обычных горожан, которые отмечают в разных сферах деятельности конкретных производителей, градообразующие предприятия, продукты питания, места отдыха, - все то, что по их мнению, является визитной карточкой, брендом нашего города.Это выбор туляков, не навязанный никакими сторонними факторами.

Надо сказать, что платформы для выражения предпочтений жителей универсальны. Туляки и гости города могут заполнить анкету на сайте, поучаствовать в опросах на улицах города (результаты опросов публикуются на сайтах и в газете "Центр71" и "Комсомольская правда в Туле"), заполнить анкету в 32 киосках «Пресса» и на крупных предприятиях региона. Таким образом, премия имеет максимальный охват всех категорий граждан.

В рамках голосования туляки заполнили 2 тысячи печатных анкет, более 5 тысяч электронных опросников. В 2019 году вручение премии состоялось в 6 раз. 53 компании получили почетный знак в 12 номинациях. Таким образом, премия «Тульский бренд» по праву стала знаком народного признания для каждой компании, которая отмечена столь почетным знаком.

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