В Туле проанализировали качество питьевой воды в каждом округе
Сотрудники АО «Тулагорводоканал» проанализировали качество питьевой воды в каждом округе Тулы. Исследование проводилось 4,5,6,9 января – 12 января.
Оказалось, что самая жесткая вода течет из кранов жителей Советского округа (8,6 – 9,5 при норме в 7,0 (10,0) градусов жесткости). Привокзальный (7,4 – 9,8) и Центральный (7,4 – 9,4) округа имеют примерно одинаковые значения жесткости.
В Зареченском округе этот показатель: 5,4-7,4 градуса. Самой мягкой водой могут похвастаться жители Пролетарского округа (5,4-5,8 градусов жесткости).
Что касается содержания железа в воде, полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения во всех городских округах.
Мутность воды также находится в пределах нормы. Цветности и опасных бактерий не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU