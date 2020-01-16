2020-01-16T10:33:16+03:00
Общество

В Туле проанализировали качество питьевой воды в каждом округе

Самая жесткая вода течет из кранов жителей Советского округа
Поделиться:
В Туле проанализировали качество питьевой водыВ Туле проанализировали качество питьевой водыФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Сотрудники АО «Тулагорводоканал» проанализировали качество питьевой воды в каждом округе Тулы. Исследование проводилось 4,5,6,9 января – 12 января.

Оказалось, что самая жесткая вода течет из кранов жителей Советского округа (8,6 – 9,5 при норме в 7,0 (10,0) градусов жесткости). Привокзальный (7,4 – 9,8) и Центральный (7,4 – 9,4) округа имеют примерно одинаковые значения жесткости.

В Зареченском округе этот показатель: 5,4-7,4 градуса. Самой мягкой водой могут похвастаться жители Пролетарского округа (5,4-5,8 градусов жесткости).

Что касается содержания железа в воде, полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения во всех городских округах.

Мутность воды также находится в пределах нормы. Цветности и опасных бактерий не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
В Туле пенсионер поджег квартиру своей внучки
В Туле прошел Всероссийский шахматный фестиваль
В ДТП на дороге «Тула-Алешня» пострадали водители «Киа» и «ВАЗ»
Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатся
Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов
В Узловой Тульской области намерены установить бюст земляка-героя Великой Отечественной
Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»
Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области
Ковалёв и Громыко перешли в тульский «Арсенал»
В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач
Погода в Туле 16 января: облачно, осадки и +1 градус
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
В преддверии Крещения в Туле открылась православная фотовыставка
В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
В Привокзальном округе Тулы произошло ДТП с участием двух иномарок