Сергей Харитонов вошел в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов вошел состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Соответствующее распоряжение об образовании группы и утверждении ее состава подписал Президент России Владимир Путин.

В группу включены видные российские политики, ученые, деятели культуры, спорта, представители общественных организаций.

Сопредседателями назначены председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

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