2020-01-16T09:55:06+03:00
Общество

В Тульской области утвердили официальные места крещенских купаний

В списке 35 мест
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В Тульской области утвердили официальные места крещенских купанийВ Тульской области утвердили официальные места крещенских купанийФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области утвердили официальные места крещенских купаний с 18 по 19 января 2020 года.

В списке 35 мест, из которых 27 – купели, 8 – проруби.

ГО Тула – 3 места:

пруд ЦПКиО, прорубь

п.Горелки, ул.Мирная (территория родника), купель

д.Барыбинка, Храм Св.апостола Андрея Первозванного, купель

МО г. Алексин – 3 места:

д. Колюпаново, св. источник, купель

с. Красное, св. источник, купель

д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский р-н – 1 место:

МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район – 1 место:

МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район – 1 место:

МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район – 1 место:

МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район – 2 места:

МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель

МО Двориковское, с. Осиново, купель

МО г. Донской – 1 место:

мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район – 1 место:

МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

ГО г. Ефремов – 2 места:

с. Тюртень, св. источник, купель

г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район – 3 места:

МО Страховское, с. Бехово, купель

МО Малаховское, п. Маяк, купель

МО Малаховское, с. Савино, купель

Кимовский район – 2 места:

МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь

МО Епифанское, с. Себено, купель

Киреевский район – 1 место:

МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово», купель храма

Куркинский район – 1 место:

МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

МО г. Новомосковск –1 место:

МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район –1 место:

МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район –1 место:

МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район –1 место:

МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

Узловский район – 2 места:

МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа

г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район – 1 место:

п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щекинский район – 3 места:

МО Советск, г. Советск, прорубь

МО Ломинцевское , д. Косое, купель

МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

Ясногорский район – 2 места:

МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель

МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель

ИСТОЧНИК KP.RU

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