2020-01-16T10:08:01+03:00
Происшествия

В Туле автобус попал в ДТП

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Утром 16 января в районе Косой Горы произошло ДТП. В результате аварии перевернулась «Газель». Получил повреждения также автобус.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

В УМВД России по Тульской области уточнили: по предварительным данным, в ДТП на Косой Горе никто не пострадал. Двигался ли автобус по маршруту или нет сейчас выясняется.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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