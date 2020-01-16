В Туле автобус попал в ДТП
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
Фото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
Утром 16 января в районе Косой Горы произошло ДТП. В результате аварии перевернулась «Газель». Получил повреждения также автобус.
Фото: УМВД России по Тульской области
В УМВД России по Тульской области уточнили: по предварительным данным, в ДТП на Косой Горе никто не пострадал. Двигался ли автобус по маршруту или нет сейчас выясняется.
Фото: УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU