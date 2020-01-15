В Туле пройдет фестиваль наряженных санок
Поучаствовать может любой желающий
В Туле пройдет фестиваль наряженных санокФото: Алексей ФОКИН
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26 января в Центральном парке состоится фестиваль наряженных санок. Туляков приглашают поучаствовать в ярком семейном событии.
При себе нужно иметь любой "зимний" транспорт: санки, тюбинг, снегокат или ледянку. Главное - проявить фантазию и творчески подойти к идее создания нарядного экипажа.
Автора самого креативного украшения ждёт приз. Заявки на участие принимают на электронную почту: tulskie-parki@yandex.ru
В письме нужно указать ФИО, контактный телефон, название команды.
ИСТОЧНИК KP.RU