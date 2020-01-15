В Туле пройдет фестиваль наряженных санок

26 января в Центральном парке состоится фестиваль наряженных санок. Туляков приглашают поучаствовать в ярком семейном событии.

При себе нужно иметь любой "зимний" транспорт: санки, тюбинг, снегокат или ледянку. Главное - проявить фантазию и творчески подойти к идее создания нарядного экипажа.

Автора самого креативного украшения ждёт приз. Заявки на участие принимают на электронную почту: tulskie-parki@yandex.ru

В письме нужно указать ФИО, контактный телефон, название команды.