Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.
Особое внимание глава государства уделил вопросам улучшения демографической ситуации в стране, поддержки семей с детьми, развития образования и системы здравоохранения.
- Послание Президента отличает ярко выраженный социальный характер. Оно направлено в первую очередь на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности, - отметил Алексей Дюмин. - Демография для нашего региона – ключевой вопрос! Мы приняли ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений, а Президент поставил задачу шире - выплачивать материнский капитал уже при рождении первенца.
Глава государства уже не впервые назвал здравоохранение одной из наиболее чувствительных сфер. В Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, и сейчас мы разрабатываем комплексный план его реализации.
В первичном звене здравоохранения мы пойдём дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы. Федеральная помощь, о которой говорил Президент, станет существенным подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник.
Поддержка семей – это и создание социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны, куда въезжают молодые семьи с детьми, необходимо сразу обеспечивать детскими садами и школами.
ИСТОЧНИК KP.RU