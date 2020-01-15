В Тульской области изъяли из оборота почти 100 единиц снюса
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области изъяли из оборота 94 единицы снюса - 44 партии. Продавали бездымный табак в 10 торговых точках.
Столько же возбуждено дел об административном правонарушении. За нарушение требований технических регламентов наложено 7 штрафов на сумму 210 000 рублей.
Кроме того, было выявлено 20 сайтов, которые предлагали к продаже некурительную никотинсодержащую продукцию и снюс. После вмешательства 5 сайтов прекратили деятельность самостоятельно. Судьба еще 15 решается.
Специалисты напоминают: употребление бездымного табака ведет к развитию рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких.
Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.
ИСТОЧНИК KP.RU