2020-01-15T14:25:06+03:00
Общество

В Тульской области изъяли из оборота почти 100 единиц снюса

Возбуждено 10 дел об административном правонарушении
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В Тульской области изъяли из оборота почти 100 единиц снюсаВ Тульской области изъяли из оборота почти 100 единиц снюсаФото: материалы пресс-служб
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области изъяли из оборота 94 единицы снюса - 44 партии. Продавали бездымный табак в 10 торговых точках.

Столько же возбуждено дел об административном правонарушении. За нарушение требований технических регламентов наложено 7 штрафов на сумму 210 000 рублей.

Кроме того, было выявлено 20 сайтов, которые предлагали к продаже некурительную никотинсодержащую продукцию и снюс. После вмешательства 5 сайтов прекратили деятельность самостоятельно. Судьба еще 15 решается.

Специалисты напоминают: употребление бездымного табака ведет к развитию рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких.

Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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