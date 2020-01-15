В Туле восстановят движение по маршруту №15. Это произойдет 29 января. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Миляев на совещании в правительстве региона. Напомним, ранее маршрут был временно приостановлен.

Также на совещании было отмечено, что добавлен новый маршрут № 39А «мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная». Он позволит жителям нового ЖК без пересадок добраться в южную часть Тулы – до Зеленстроя. Кроме того, в 3 раза увеличено количество рейсов на маршруте № 72.

Также подготовлена конкурсная документация на строительство дороги.