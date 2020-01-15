2020-01-15T14:25:06+03:00
Общество

В Туле восстановят движение по маршруту №15

Это произойдет уже в конце января
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В Туле восстановят движение по маршруту №15В Туле восстановят движение по маршруту №15Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле восстановят движение по маршруту №15. Это произойдет 29 января. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Миляев на совещании в правительстве региона. Напомним, ранее маршрут был временно приостановлен.

Также на совещании было отмечено, что добавлен новый маршрут № 39А «мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная». Он позволит жителям нового ЖК без пересадок добраться в южную часть Тулы – до Зеленстроя. Кроме того, в 3 раза увеличено количество рейсов на маршруте № 72.

Также подготовлена конкурсная документация на строительство дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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