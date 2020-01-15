2020-01-14T17:22:44+03:00
Общество

Какие УК Тулы не справились с уборкой дворов

До конца января проверят все придомовые территории в городе
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Какие УК Тулы не справились с уборкой дворовКакие УК Тулы не справились с уборкой дворовФото: Алексей ФОКИН
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Этой зимой погода не балует туляков. На смену плюсовым значениям на столбике термометра и слякоти под ногами, приходят обильные снегопады. В минувшие выходные дороги буквально засыпало. Коммунальщики перешли в авральный режим для борьбы с последствиями стихии.

Но только не во все дворы приехала спецтехника. Жители ряда домов жаловались на некачественную уборку. Нарушения фиксировали и сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации города в ходе рейдов.

Итоги проверок следующего дня оказались неутешительны. В 27 дворах к работе по уборке снега не приступали, на крышах встречалась наледь. Больше всего нареканий вызвали территории, которые обслуживают УК «Восход», «Жилкомцентр» и «21 век».

Отличники и нарушители правил благоустройства

Игнорировали свои обязанности по уборке придомовых территорий некоторые управляющие компании и в период новогодних праздников. За это время сотрудники УАТН обнаружили 49 нарушений. Это гололед, снег и наледь на территории, снежно-ледяные образования на кровлях, мусор на придомовой территории. Было направлено 5 уведомлений на составление протоколов (УК «Центральная» -2, «Восход»-1, «21 век» - 1, «Альянс»-1).

На первом оперативном совещании 2020 года глава администрации города Дмитрий Миляев поручил проверить все тульские придомовых территорий до конца января. По итогам рейдов назовут как нарушителей, так и те управляющие компании, которые неукоснительно соблюдают Правила благоустройства Тулы.

Уборка до асфальта

По правилам уборка придомовых территорий от снега должна быть завершена в течение 2 часов после окончания снегопада. Она производится до асфальта. За нарушение ст. 8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях УК грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

- Там, где трактор не проходит, дворники до асфальта чистят подходы к подъездам. А потом уже чистят на ширину лопаты от бордюрного камня проезжую часть. Дальше проходит трактор и все убирает. После этого дворник обрабатывает пескосмесью и реагентами территорию. Лед начинает таять. Образовавшуюся шугу убирает либо дворник либо трактор со щеткой, - комментирует Геннадий Ковальков, генеральный директор ООО УК «Жилхоз» Советского района.

Около домов дорожки должны быть в идеальном состоянии. Образование гололеда не допускается. Впрочем, при очистке территории УК встречают и некоторые сложности. Некоторые дворовые территории заставлены брошенными машинам, «подснежниками». Это создает трудности для проезда спецтехники, а следовательно влияет на качество уборки.

Но даже, если осадков не было, на плечах УК остается уборка придомовых площадей. Ее должны вести ежедневно.

ВАЖНО!

По вопросам уборки снега, в том числе на дворовых территориях, туляки могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После обильного снегопада и стремительной оттепели на крышах образуются сосульки и наледь. Качество их уборки со скатных кровель многоквартирных домов в Туле проверят в течение двух дней. С рейдами нагрянут сотрудники главных управлений по терокругам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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