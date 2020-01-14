2020-01-14T14:15:25+03:00
Общество

«Живой урок истории», парад, солдатские письма: В Туле обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

Тренировки парадных расчетов традиционно пройдут с марта по апрель
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В этом году парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и Государственным флагом РФВ этом году парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и Государственным флагом РФФото: Алексей ФОКИН
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В правительстве региона обсудили подготовку к проведению в городе-герое Туле военного парада, посвященного 75-летию Великой Победы. Тренировки парадных расчетов традиционно пройдут на аэродроме «Клоково» с марта по апрель.

В этом году планируется вынос копий 10 штандартов, под которыми выходили на парад Победы 1945 года сводные полки фронтов. Эти штандарты пронесут военнослужащие, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны.

Парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и Государственным флагом РФ на параде 9 мая в Туле из военнослужащих Президентского полка. В механизированной парадной колонне планируется участие 30 единиц боевой техники.

В апреле 2020 года в регионе впервые будет реализован проект «Живой урок истории» в форме автопробега по муниципальным образованиям Тульской области.

На площадках прибытия автопробега будут развернуты выставка стрелкового вооружения и военной техники времен войны, артефактов, найденных в рамках поисковой работы, интерактивные исторические зоны, площадки медсанбата, разведывательных и саперных подразделений, стрелковый тир, фотозоны.

25 января стартует набор волонтеров Победы в региональную волонтерскую программу сопровождения мероприятий 9 мая в Тульской области. По предварительной оценке, в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в регионе будет задействовано более 1 тысяча добровольцев.

На совещании также обсудили необходимость по возможности приглашать на «Уроки мужества» в образовательные учреждения региона ветеранов Великой Отечественной войны, историков, а также участников локальных войн и конфликтов.

Одним из наиболее значимых событий поискового сезона 2020 года станет проведение Международной поисковой военно-патриотической акции «Вахта памяти». Ее итогом станет захоронение обнаруженных останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в год 75-летия Победы наиболее крупные поисковые экспедиции запланированы в Алексине, Белевском, Заокском, Киреевском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах, а также на территории Большой Тулы.

Также в регионе дан старт акции «Солдатские письма. Читаем вместе». Жители Тульской области смогут прочитать фронтовое письмо своего героического предка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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