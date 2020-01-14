2020-01-14T10:48:11+03:00
Происшествия

В Тульской области остановили крупное производство контрафактного энергетика

Полицейские изъяли более 10 тысяч единиц готовой продукции
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На подпольном производстве трудились пятеро мигрантовНа подпольном производстве трудились пятеро мигрантов
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В Тульской области подпольно выпускали контрафактный энергетик с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя.

Контрафакт производили в антисанитарных условиях. Под цех переоборудовали складские помещения и завезли в него специальные станки.

Остановили крупное производство контрафактного тонизирующего напитка сотрудники полиции. В ходе обысков изъяли более 10 тысяч единиц готовой продукции, а также фурнитуру для ее изготовления.

- На подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Узловским городским судом Тульской области принято решение об их выдворении за пределы страны, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

В Тульской области остановили крупное производство контрафактного энергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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