2020-01-13T16:08:54+03:00
Звезды

Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до Крещения

Демонтаж зеленой красавицы начнется 19 января
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Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до КрещенияЁлка на площади Ленина в Туле простоит до КрещенияФото: Алексей ФОКИН
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Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до Крещения. Об этом говорили на совещании в администрации города.

Демонтаж зеленой красавицы начнется 19 января. До этой даты в городе останется и праздничная иллюминация. Аттракционы и ярмарка работают 13 января последний день.

Уже с начала января центр города посетило 97 тысяч человек. Всего же с начале декабря в Туле провели более 400 новогодних мероприятий.

В них приняли участие 50 тысяч детей. Почти 7 тысяч ребят получили подарки. В основном их раздавали во время новогодних мероприятий. Кроме того, в 120 семьях, где живут дети с ограниченными возможностями, поздравления прошли на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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