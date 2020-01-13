Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до Крещения. Об этом говорили на совещании в администрации города.

Демонтаж зеленой красавицы начнется 19 января. До этой даты в городе останется и праздничная иллюминация. Аттракционы и ярмарка работают 13 января последний день.

Уже с начала января центр города посетило 97 тысяч человек. Всего же с начале декабря в Туле провели более 400 новогодних мероприятий.

В них приняли участие 50 тысяч детей. Почти 7 тысяч ребят получили подарки. В основном их раздавали во время новогодних мероприятий. Кроме того, в 120 семьях, где живут дети с ограниченными возможностями, поздравления прошли на дому.