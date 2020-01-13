2020-01-13T10:24:06+03:00
Общество

В Туле открылась областная медицинская школа

Первыми учениками школы стали 100 ребят
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В Туле открылась областная медицинская школаВ Туле открылась областная медицинская школаФото: материалы пресс-служб
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В Туле появилась областная медицинская школа «Ступени к медицине». Ее открыли на базе Центра образования №1 - Гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д.Е. Горшкова - при участии регионального эколого-биологического центра.

Первыми учениками школы стали 100 ребят. Это победителей областной межпредметной олимпиады для школьников 9-11 классов, которая прошла в декабре прошлого года.

Школа поможет юным тулякам определиться в выборе специальности, подготовиться к поступлению в вузы. Школьники будут углубленно изучать химию, биологию, русский и латинский языки.

Также проект будет способствовать решению кадрового вопроса в медицине.

Вести занятия в школе будут педагоги областного эколого-биологического центра, Центра образования №1 и преподаватели РязГМУ им. академика И.П. Павлова. Методической подготовкой педагогов займутся преподаватели МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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