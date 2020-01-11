2020-01-11T11:55:49+03:00
Происшествия

В Туле на улице Менделеевской полыхал “Хендай”

Горящее авто вовремя заметили тульские госавтоинспекторы
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Вечером 10 января в Туле на улице Менделеевской загорелся припаркованный автомобиль “Хендай”. Произошедшее заметили сотрудники Госавтоинспекции Виталий Савенков и Сергей Лобанов.

Полицейские оперативно подъехали к месту происшествия, сообщили о возгорании и начали тушить пожар. Полицейские организовали дорожное движение рядом с местом происшествия и обеспечили возможность работы пожарного расчёта. В результате организованных и грамотных действий никто не пострадал.

В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению причин возгорания. По предварительным данным, оно произошло из-за короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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