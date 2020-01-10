2020-01-10T17:09:08+03:00
Происшествия

На территории заповедника в Тульской области задержали браконьеров

Ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты
Поделиться:
В Тульской области задержали браконьеровВ Тульской области задержали браконьеровФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

На территории музея-заповедника «Куликово поле» были замечены двое мужчин с охотничьими ружьями.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Их задержал прибывший на место наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Выяснилось, что местные жители ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Музей-заповедник «Куликово поле» находится в Кимовском и Курскинском районах. На его территории обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и многие другие животные и птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области проходят съемки финала международного фильма
В Тульской области водитель, протаранивший машину ДПС на встречке, получил срок
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
В Тульской области выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Россельхозбанк запускает льготные программы сельской ипотеки и потребительского кредитования
Алексей Дюмин исполнил мечту 17-летнего туляка сесть за штурвал самолета
В Туле банда наркоторговцев отправится под суд
В Тульской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Тульской области при взрыве петарды пострадал ребенок: СК проводит проверку
В Туле работники "Городской управляющей компании" два месяца не получали зарплату
Туляк попал под «уголовку» за взятку приставу
Несколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской области
В Туле проконтролируют работу общественного транспорта
Житель Тульской области отсудил у мебельщиков компенсацию
Житель Тульской области за новогодние праздники стащил обогреватель и аккумуляторы
Полицейские задержали пару закладчиков, промышлявших в Тульской области и Пензе
Туляки из поселка Хомяково опасаются соседства с «ретро-балконом»
В Тульской области неизвестный устроил на трассе ДТП и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев
Водовод в Туле под Новомоедвенским отремонтируют в нынешнем году
В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое