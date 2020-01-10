На территории заповедника в Тульской области задержали браконьеров

На территории музея-заповедника «Куликово поле» были замечены двое мужчин с охотничьими ружьями.

Фото: материалы пресс-служб

Их задержал прибывший на место наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.

Фото: материалы пресс-служб

Выяснилось, что местные жители ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Фото: материалы пресс-служб

Музей-заповедник «Куликово поле» находится в Кимовском и Курскинском районах. На его территории обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и многие другие животные и птицы.