На территории заповедника в Тульской области задержали браконьеров
На территории музея-заповедника «Куликово поле» были замечены двое мужчин с охотничьими ружьями.
Фото: материалы пресс-служб
Их задержал прибывший на место наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.
Фото: материалы пресс-служб
Выяснилось, что местные жители ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Фото: материалы пресс-служб
Музей-заповедник «Куликово поле» находится в Кимовском и Курскинском районах. На его территории обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и многие другие животные и птицы.
ИСТОЧНИК KP.RU