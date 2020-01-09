В Туле на Губернском катке работает теплая галерея. В этом помещении туляки и гости города могут переждать очередь прежде, чем выйти на лед. Здесь же дежурит врач.

Галерею возвели после того, как стало понятно: желающих бесплатно покататься на коньках в самом центре Тулы слишком много. Часто у пункта проката коньков выстраивались очереди.

Отметим, что каток работает каждый день с утра до вечера. Расписание сеансов:

10:00 − 11:30

12:00 − 13:30*

14:00 − 15:30

16:00 − 17:30

18:00 − 19:30

20:00 − 21:30**

* сб, вс, праздничный день - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем

** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)