2020-01-09T10:24:09+03:00
Общество

В Тульской области обследовали затонувшее старинное судно

Барка могла затонуть в начале 20-х годов прошлого века
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Фото: Олег ЗолотаревФото: Олег Золотарев
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Члены яхт-клуба «Юнга» обследовали затонувшее деревянное судно в реке Оке. Благодаря отсутствию льда, удалось осмотреть его останки под водой и оценить его сохранность.

Уцелела практически вся днищевая часть корпуса и правый (условно) борт у самого берега. Верхние части шпангоутов левого борта, по всей видимости, были снесены льдом и вешними водами. Ширина остатков корпуса составляет не менее 8 метров, а в целом сохранилось около двух третей от него.

Длина сохранившейся части его корпуса, включая отделившуюся, предположительно, носовую часть, оказалась весьма внушительной – 40 метров.

Впервые о «старинном деревянном корабле» члены яхт-клуба узнали от алексинских рыбаков. По их словам, раньше оно было абсолютно целым и полностью находилось под водой. В связи с падением уровня воды в Оке останки судна теперь частично выдаются над поверхностью реки и постепенно разрушаются.

Один из местных рыбаков вспомнил, что его дедушка в возрасте 10 лет наблюдал, как на эту барку грузили камень-известняк, добываемый здесь же в карьере на высоком берегу. Камень увозили вниз по реке, якобы в Москву. При одной из погрузок что-то пошло не так – камня пересыпали на один борт, барка накренилась и затонула. При этом «сарайчик» – каюта кормчего, располагавшаяся на короткой палубе в корме – свалилась в воду и уплыла.

Члены яхт-клуба сделали вывод, что барка могла затонуть в начале 20-х годов прошлого века. Возраст самого судна может достигать более 100 лет. Оно построено по образцу и подобию речных судов, ходивших по Оке и ее притокам с конца XVIII и вплоть до первой половины XX века.

- И сохранилось оно, как это не парадоксально, но часто случается в истории, именно благодаря крушению. Все остальные подобные суда, отслужив свой срок, были разобраны на дрова и стройматериалы. По всей видимости остатки данного судна – уникальный памятник русского деревянного судостроения конца XIX – начала XX века, - уверен Олег Золотарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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