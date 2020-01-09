В Туле состоялось закрытие главной новогодней елки

7 января на главной площади города состоялось торжественное закрытие новогодних мероприятий.

В этот день подвели итоги фестиваля креативных елок. Напомним, смотр-конкурс стартовал в конце декабря на улице Металлистов. Здесь были представлены елки из стульев, музыкальных инструментов и других самых разнообразных материалов и предметов.

Жители города с интересом наблюдали за праздничной программойФото: материалы пресс-служб

Всего за понравившуюся креативную елку проголосовали около 50 тысяч человек. Из них почти 24 тысячи голосов туляки отдали за новогоднюю елку ОАО «РЖД». Победитель получил главный приз - «Тульский самовар». Остальные участники фестиваля получили грамоты городской администрации и памятные подарки.

Также в этот день показали рождественскую сказку и устроили музыкальный флешмоб.

Кульминацией мероприятий стал фейерверкФото: Алексей ФОКИН

Хедлайнером вечера стал заслуженный артист РФ Аркадий Хоралов. Вместе с туляками певец исполнил популярные композиции.

Кульминацией праздника стал Рождественский фейерверк.