2019-12-31T10:36:30+03:00
Общество

Фотографии "КП-Тула" вошли в проект, посвященный главным событиям 2019 года

«Это надо было видеть!» - так обычно говорят о самых ярких событиях
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Голубь на памятнике тульскому прянику на фоне центрального ЗАГСа.Голубь на памятнике тульскому прянику на фоне центрального ЗАГСа.Фото: Алексей ФОКИН
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"Комсомольская правда" представила проект, посвященный главным событиям уходящего года глазами фотокорреспондентов издательского дома. В нем представлены самые интересные снимки фотографов "Комсомолки" со всей России.

Фотографии фотокорреспондента "КП-Тула" Алексея Фокина также вошли в этот список:

Грачи прилетели. Фото: Алексей ФОКИН

Грачи прилетели.Фото: Алексей ФОКИН

Вид на реку Упу и Тульский Машзавод. Фото: Алексей ФОКИН

Вид на реку Упу и Тульский Машзавод.Фото: Алексей ФОКИН

Коровник в одном из районных хозяйств Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН

Коровник в одном из районных хозяйств Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН

Торжественное заседание на день химика в пос. Первомайский Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН

Торжественное заседание на день химика в пос. Первомайский Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН

Соревнования по мотокроссу в Туле. Фото: Алексей ФОКИН

Соревнования по мотокроссу в Туле.Фото: Алексей ФОКИН

Ознакомиться с полным рейтингом событий в фотографиях можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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