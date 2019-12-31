Фотографии "КП-Тула" вошли в проект, посвященный главным событиям 2019 года
"Комсомольская правда" представила проект, посвященный главным событиям уходящего года глазами фотокорреспондентов издательского дома. В нем представлены самые интересные снимки фотографов "Комсомолки" со всей России.
Фотографии фотокорреспондента "КП-Тула" Алексея Фокина также вошли в этот список:
Грачи прилетели.Фото: Алексей ФОКИН
Вид на реку Упу и Тульский Машзавод.Фото: Алексей ФОКИН
Коровник в одном из районных хозяйств Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН
Торжественное заседание на день химика в пос. Первомайский Тульской области.Фото: Алексей ФОКИН
Соревнования по мотокроссу в Туле.Фото: Алексей ФОКИН
Ознакомиться с полным рейтингом событий в фотографиях можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU