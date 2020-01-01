В Туле ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники
В регионе запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий
В Туле ограничили продажу алкоголя в новогодние праздникиФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на площади Ленина проходят массовые новогодние гулянья. В связи с этим ограничили продажу алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в торговых точках, находящихся на расстоянии менее 1 тысячи метров от нее.
Ограничения действуют:
- 1 января 2020 года с 16.00 до 22.00;
- 2 - 6 января 2020 года в течение всего дня;
- 7 января 2020 года с 15.00 до 22.00.
Об этом информирует управление экономического развития администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU