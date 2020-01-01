В Туле ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники

В Туле на площади Ленина проходят массовые новогодние гулянья. В связи с этим ограничили продажу алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в торговых точках, находящихся на расстоянии менее 1 тысячи метров от нее.

Ограничения действуют:

- 1 января 2020 года с 16.00 до 22.00;

- 2 - 6 января 2020 года в течение всего дня;

- 7 января 2020 года с 15.00 до 22.00.

Об этом информирует управление экономического развития администрации города.