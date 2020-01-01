2019-12-30T16:19:43+03:00
Общество

В Тульской области режим работы МРЭО ГИБДД изменился в праздничные дни

1,2,3,7 января 2020 года отделения не работают
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области изменился в праздничные дни.

1,2,3,7 января 2020 года отделения не работают.

4 января 2020 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин)

отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск)

обед с 13.00 – 14.00

5 января 2020 года

отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской)

обед с 13.00 – 14.00

6 января 2020 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов)

обед с 13.00 – 14.00

8 января 2020 года

отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск)

отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов)

отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино)

обед с 13.00 – 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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