В Тульской области режим работы МРЭО ГИБДД изменился в праздничные дни
Режим работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области изменился в праздничные дни.
1,2,3,7 января 2020 года отделения не работают.
4 января 2020 года
отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин)
отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск)
обед с 13.00 – 14.00
5 января 2020 года
отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской)
обед с 13.00 – 14.00
6 января 2020 года
отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов)
обед с 13.00 – 14.00
8 января 2020 года
отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск)
отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов)
отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино)
обед с 13.00 – 14.00
ИСТОЧНИК KP.RU