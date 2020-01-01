2019-12-30T15:55:45+03:00
Общество

Куда обращаться тулякам в случае аварийных ситуаций

"Комсомолка" публикует номера телефонов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В выходные и праздничные дни туляки в случае возникновения аварийных ситуаций могут обращаться в службы, отвечающие за жизнеобеспечение города.

Звонки принимаются по следующим телефонам диспетчерских служб:

- АО «Тулатеплосеть», тел.: 42-53-21, 42-53-23;

- АО «Тулагорводоканал», тел.: 42-53-34, 42-53-26;

- АО «Тульские городские электрические сети», тел.: 74-93-50

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки), тел.: 33-66-12

- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, тел.: 23-04-04

- АО «Тулагоргаз», тел.: 04, 104, 004.

- АО «Спецавтохозяйство»: тел.: 36-24-70 (круглосуточно).

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391.

Во время новогодних каникул Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) во всех муниципальных образованиях работают круглосуточно.

Список номеров

Список номеров

Список номеров

Список номеров

Список номеров

Список номеров

Список номеров

Список номеров

В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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