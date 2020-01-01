Куда обращаться тулякам в случае аварийных ситуаций
В выходные и праздничные дни туляки в случае возникновения аварийных ситуаций могут обращаться в службы, отвечающие за жизнеобеспечение города.
Звонки принимаются по следующим телефонам диспетчерских служб:
- АО «Тулатеплосеть», тел.: 42-53-21, 42-53-23;
- АО «Тулагорводоканал», тел.: 42-53-34, 42-53-26;
- АО «Тульские городские электрические сети», тел.: 74-93-50
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки), тел.: 33-66-12
- АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, тел.: 23-04-04
- АО «Тулагоргаз», тел.: 04, 104, 004.
- АО «Спецавтохозяйство»: тел.: 36-24-70 (круглосуточно).
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391.
Во время новогодних каникул Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) во всех муниципальных образованиях работают круглосуточно.
Список номеров
Список номеров
Список номеров
Список номеров
В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».
ИСТОЧНИК KP.RU