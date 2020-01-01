2019-12-30T15:56:31+03:00
Общество

Как работает Губернский каток в Туле в праздники

Кататься на коньках в обычном режиме можно с 2 января
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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1 января Губернский каток открылся в 14:00 – с детского сеанса. В последующие дни режим работы будет обычным – с 10:00 до 21:30.

Расписание сеансов:

10:00 − 11:30

12:00 − 13:30*

14:00 − 15:30

16:00 − 17:30

18:00 − 19:30

20:00 − 21:30**

* сб, вс, праздничный день - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем

** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)

Все праздники (2-8 января) с 12:00 до 13:30 – детский сеанс.

За прокат коньков и помощников фигуриста не нужно платить. Однако придется оставить залог или документ, подтверждающий личность, кроме паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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