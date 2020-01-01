Как работает Губернский каток в Туле в праздники
Кататься на коньках в обычном режиме можно с 2 января
Фото: Алексей ФОКИН
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1 января Губернский каток открылся в 14:00 – с детского сеанса. В последующие дни режим работы будет обычным – с 10:00 до 21:30.
Расписание сеансов:
10:00 − 11:30
12:00 − 13:30*
14:00 − 15:30
16:00 − 17:30
18:00 − 19:30
20:00 − 21:30**
* сб, вс, праздничный день - детский сеанс (до 10 лет) с 1 родителем
** сб, вс - молодежный сеанс (под музыку)
Все праздники (2-8 января) с 12:00 до 13:30 – детский сеанс.
За прокат коньков и помощников фигуриста не нужно платить. Однако придется оставить залог или документ, подтверждающий личность, кроме паспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU