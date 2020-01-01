2019-12-30T16:24:40+03:00
Здоровье

В новогодние праздники во всех тульских поликлиниках принимают дежурные врачи

Время приема - с 9.00 до 15.00
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 1 января по 8 января 2020 года в поликлиниках области пациентов будут принимать дежурные терапевт и педиатр. Время приема - с 9.00 до 15.00. Для обслуживания вызовов на дому с 9:00 до 15:00 работают кабинеты неотложной помощи.

При необходимости проведения консультаций «узких» специалистов, лабораторных или инструментальных исследований пациенты будут направляться в приемное отделение стационара.

Стационарные отделения работают в обычном режиме.

Травматологические пункты Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина и Городской больницы №11 работают в круглосуточно.

Филиалы областной стоматологической поликлиники принимают пациентов ежедневно с 9:00 до 15:00 в соответствии с графиком, размещенном на сайте учреждения. После 15:00 туляки могут получить стоматологическую помощь в ГУЗ «Городская больница №7» (г.Тула), в приемных отделениях стационаров районных больниц.

3 января 2020 года с 9.00 до 15.00 часов будет организован прием специалистов в 12 учреждениях, оказывающих специализированную помощь:

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (кардиологический диспансер);

ГУЗ ТО «Тульская детская областная клиническая больница», клинико-диагностический центр;

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н.П. Каменева»;

ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер»;

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»;

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;

ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина»;

ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГУЗ «Центр детской психоневрологии».

6 января 2020 года в поликлиниках будет дополнительно организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пить нельзя лечиться: токсиколог назвал лекарства, которые категорически нельзя сочетать с алкоголем
В преддверии новогодних застолий «КП» узнала у эксперта, какие препараты для лечения самых распространенных заболеваний ни в коем случае нельзя сочетать со спиртным.
И «шубу» съесть, и в платье влезть: как облегчить калорийность праздничных блюд и не лишить себя удовольствия
Какие плюсы и минусы на самом деле есть у традиционных новогодних блюд, рассказывает врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета
Обычная простуда или уже осложнение? Как отличить симптомы
Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии. Как справиться с симптомами ОРВИ и распознать первые признаки осложнений
ОтОРВИсь от вирусов: 7 простых советов, которые помогут не разболеться в сезон простуд
С декабря и по февраль мы все дружно болеем: сморкаемся, кашляем и чихаем в общественном транспорте и офисе, по кругу заражая друг друга. Но помочь себе не заболеть все же можно
Как сохранить мужское здоровье
Обычно мужчины не так трепетно относятся к своему здоровью, как женщины. Сильный пол привыкает «терпеть» и обращается к специалистам только в крайнем случае. Разберемся, что можно сделать, чтобы сохранить мужское здоровье как можно дольше
Новости 24