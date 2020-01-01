В новогодние праздники во всех тульских поликлиниках принимают дежурные врачи

С 1 января по 8 января 2020 года в поликлиниках области пациентов будут принимать дежурные терапевт и педиатр. Время приема - с 9.00 до 15.00. Для обслуживания вызовов на дому с 9:00 до 15:00 работают кабинеты неотложной помощи.

При необходимости проведения консультаций «узких» специалистов, лабораторных или инструментальных исследований пациенты будут направляться в приемное отделение стационара.

Стационарные отделения работают в обычном режиме.

Травматологические пункты Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина и Городской больницы №11 работают в круглосуточно.

Филиалы областной стоматологической поликлиники принимают пациентов ежедневно с 9:00 до 15:00 в соответствии с графиком, размещенном на сайте учреждения. После 15:00 туляки могут получить стоматологическую помощь в ГУЗ «Городская больница №7» (г.Тула), в приемных отделениях стационаров районных больниц.

3 января 2020 года с 9.00 до 15.00 часов будет организован прием специалистов в 12 учреждениях, оказывающих специализированную помощь:

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (кардиологический диспансер);

ГУЗ ТО «Тульская детская областная клиническая больница», клинико-диагностический центр;

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»;

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н.П. Каменева»;

ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер»;

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»;

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»;

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»;

ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина»;

ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГУЗ «Центр детской психоневрологии».

6 января 2020 года в поликлиниках будет дополнительно организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.