В Тульской области нашли тысячи ртутных ламп в разрушенном коровнике

В деревне Грицово Новомосковского района местные жители обнаружили свалку ртутных ламп. Также здесь оказались мешки с неизвестным содержимым, отработанные шпалы и резиновые покрышки. Жители обратились к экологам, а уже те в местную администрацию.

После этого был организован выезд на место. В состав комиссии вошли представители ТРОО «Экологическая защита», администрации Новомосковска, муниципального контроля и прокуратуры.

В одном из разрушенных коровников вблизи несанкционированной свалки нашли несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп. Многие из них оказались разбитыми. Некоторые члены комиссии почувствовали металлический привкус во рту, тошноту и другие признаки отравления парами ртути.

Представители экологического движения предполагают, что отходы 1 класса опасности собраны из Липецкой, Рязанской, Воронежской и Тульской областей. Их может складировать компания, которой принадлежат лампы, перед отправкой в Краснодарский край на утилизацию. При этом коровники ей не принадлежат.

Обращения касаемо этой свалки экологи направят в ряд инстанций. Отобранные пробы почв и воздуха проверят в лабораторных условиях. По предварительным расчетам стоимость утилизации ламп составит 1,5 млн рублей.