2019-12-25T15:43:20+03:00
Общество

В 2020 году в Тульской области отремонтируют порядка 278 км дорог

Приведут в порядок и мосты
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В следующем году планируется отремонтировать 44 объекта региональных дорог общей протяженностью порядка 278 км. Об этом говорили на оперативном совещании в областном правительстве.

В 2020 году также приведут в порядок мосты через р. Плава в Плавском районе, р. Вашана в Заокском районе и р. Дон в Кимовском районе. А также – приступят к ремонту моста через р. Упа в Большой Туле на 13 км а/д Тула - Алексин – Обидимо.

Кроме того, в следующем году планируется завершить работы по строительству в Туле моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода).

Для обеспечения доступности сельских населенных пунктов в 2020 году реконструируют 2 дороги в Дубенском районе и Ефремове.

В Туле на ремонт дорог в 2020 году потратят более 1 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексно отремонтируют магистрали по ул. Ф. Энгельса, ул. Болдина, ул. Первомайская, ул. М. Горького, ул. Станиславского, ул. Кауля, ул. Демонстрации, Городской переулок и ул. Маршала Жукова. Общая стоимость ремонта данных объектов составляет 540 млн рублей.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году отремонтируют дороги на ул. Менделеевская, Денисовский переулок, ул. Дзержинского, Садовый переулок и ул. Революции (от ул. Ф. Энгельса до ул. Советской).

Также планируется провести ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки на ул. Ф. Энгельса, аналогичные работы будут проведены на ул. Советской. На ремонт по этой программе потратят 230 млн рублей

Кроме того, продолжат ямочный ремонт и ремонт дорог в сельских населенных пунктах Большой Тулы.

Баташевский и Демидовский транспортно-пешеходные мосты также приведут в порядок. Сейчас ведутся изыскательные и проектные работы. Их завершат в 2020 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

В план работ с 2021 по 2025 год включены проектирование и дальнейший ремонт следующих объектов:

- Московского транспортно-пешеходного путепровода - Привокзального транспортно-пешеходного моста - Кобелевского транспортно-пешеходного моста - Кобзевского транспортно-пешеходного моста - Скуратовского транспортно-пешеходный путепровода - Иншинского пешеходного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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