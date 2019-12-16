"Патроны, пистолеты и револьверы": В Тульской области задержали нелегальных торговцев оружием

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали восемь жителей региона. Их подозревают в нелегальном обороте оружия.

Фото: УМВД России по Тульской области

На след мужчин полицейские вышли после того как выяснили, что один из них может выступать посредником при сбыте оружия и боеприпасов. Тогда оперативники решили сыграть роль покупателей и вышли на контакт с подозреваемым.

Фото: УМВД России по Тульской области

- Высказывая заинтересованность в приобретении винтовки, удалось выяснить способ сбыта нелегального товара, а также получить предварительные сведения об организации всей противоправной схемы, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Фото: УМВД России по Тульской области

В дальнейшем сотрудники полиции установили жителя Киреевска, который хранил и сбывал через посредников изготовленное промышленным способом оружие. Затем разоблачили и остальных торговцев оружием.

Фото: УМВД России по Тульской области

В ходе обысков у подозреваемых нашли около 30 пистолетов и ружей, револьверы, несколько тысяч патронов различных калибров, комплектующие к огнестрельному оружию.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".