2019-12-16T10:47:10+03:00
Политика

Анатолий Вассерман проведет встречу с туляками

Многократный победитель интеллектуальных телеигр ответит на вопросы жителей
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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18 февраля Анатолий Вассерман проведет встречу с туляками. Многократный победитель интеллектуальных телеигр ответит на интересующие жителей вопросы. Беседа состоится в 19.00 по адресу: Красноармейский проспект, 19.

Отметим, что журналист бывал в Туле неоднократно. К примеру, в 2017 году Анатолий Александрович встречался с преподавателями и студентами Института высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тогда политический консультант и телеведущий поделился с будущими оружейниками множеством своих идей, связанных со стрелковым оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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