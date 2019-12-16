18 февраля Анатолий Вассерман проведет встречу с туляками. Многократный победитель интеллектуальных телеигр ответит на интересующие жителей вопросы. Беседа состоится в 19.00 по адресу: Красноармейский проспект, 19.

Отметим, что журналист бывал в Туле неоднократно. К примеру, в 2017 году Анатолий Александрович встречался с преподавателями и студентами Института высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тогда политический консультант и телеведущий поделился с будущими оружейниками множеством своих идей, связанных со стрелковым оружием.