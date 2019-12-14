2019-12-14T14:27:44+03:00
Общество

В тульском бизнес-инкубаторе прошла благотворительная елка

14 декабря в здании бизнес-инкубатора состоялась елка для детей с сахарным диабетом
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В здании бизнес-инкубатора состоялась елка для детей с сахарным диабетомВ здании бизнес-инкубатора состоялась елка для детей с сахарным диабетомФото: Мария ВЛАСОВА
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Организатором ежегодного мероприятия выступила Тульская городская организация инвалидов "Диабет". Для маленьких гостей было подготовлено тесла-шоу. Они смогли увидеть настоящую молнию и стать участниками завораживающего зрелища. Напоминать о занимательном шоу и ярких впечатлениях ребятам будут напоминать фотографии, которые они сделали сразу по его завершении. Затем к юным тулякам заглянули зимние волшебники. Дед Мороз и Снегурочка провели с детьми конкурсы. А ребята рассказали в свою очередь стихи. В завершении праздника все дети получили полезные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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