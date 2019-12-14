В тульском бизнес-инкубаторе прошла благотворительная елка
Организатором ежегодного мероприятия выступила Тульская городская организация инвалидов "Диабет". Для маленьких гостей было подготовлено тесла-шоу. Они смогли увидеть настоящую молнию и стать участниками завораживающего зрелища. Напоминать о занимательном шоу и ярких впечатлениях ребятам будут напоминать фотографии, которые они сделали сразу по его завершении. Затем к юным тулякам заглянули зимние волшебники. Дед Мороз и Снегурочка провели с детьми конкурсы. А ребята рассказали в свою очередь стихи. В завершении праздника все дети получили полезные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU