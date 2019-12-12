Заварная булочка «Ржаное зернышко» от Тульского хлебокомбината - призер на выставке «Золотая осень - 2019»

Тому подтверждение — признание экспертов на выставке «Золотая осень - 2019». Высшей награды удостоились сушка челночек, батоны нарезные и новая продукция - заварная булочка «Ржаное зернышко».

- 2019-й год сложился для нас удачно - все те цели и задачи, которые мы перед собой поставили, оказались достигнуты, - рассказал генеральный директор ООО «Тульский хлебокомбинат» Алексей Драгунков. - Наш новый проект «Горячий хлеб» успешно запущен. Суть его в том, чтобы потребитель мог купить любую нашу продукцию, спустя минимальный промежуток времени после того, как она вышла из печи — не больше двух часов.

Для этого нам пришлось пересмотреть не только всю логистику, но и дополнительно приобрели 10 единиц спецтранспорта для развоза хлеба по Туле. Теперь наши машины доставляют хлеб в магазины по 3-4 раза в день — такого себе не может позволить больше ни один из производителей в регионе.

Мы также провели переговоры со всеми федеральными, локальным сетями и небольшими магазинами и можем с уверенностью утверждать, что брендированные полки «Горячий хлеб» можно встретить практически повсюду.

А то, что хлеб, действительно, свежий, теплый и полюбился тулякам, подтверждают наши продажи - покупатели разбирают продукцию за считанные минуты.

- Несколько лет назад вы начали модернизацию производства. Насколько удалось продвинуться?

- Проект модернизации стартовал в 2018 году. Этот год мы посвятили освоению и отладке линий. Сегодня практически весь тульский хлеб и хлебобулочные изделия производятся на новом оборудовании.

С января 2020 года у нас начинается вторая фаза, рассчитанная еще на 2,5 года, в течение которой появится еще одна роботизированная линия по производству батонов, высокопроизводительная линия сдобных изделий.

- Порадуете туляков новой продукцией?

- Сейчас Тульский хлебокомбинат берет вектор на здоровое питание, на изготовление традиционных хлебов. Мы стараемся создать сложную рецептуру, заложенную еще в советские времена. Уже в первом квартале жители увидят заварные, сложные зерновые хлеба, аналогов которым на рынке Тульской области сегодня не существует.

Мы будем проводить дегустации и акции, интересоваться мнением туляков. Если будут какие-то замечания, мы обязательно на них отреагируем — производственная линия сконструирована таким образом, что есть возможность вносить изменения и в рецептуру, и в технологию. Ведь все, что мы делаем - мы делаем в интересах жителей Тулы.

- Следующий год ознаменуется двумя важными для региона и страны юбилеями — 75-летием Победы и 500-летием Тульского кремля. Чем отметитесь к этим датам?

- Ко Дню Победы у нас запланирована акция «Военный хлеб», рассчитанная не на увеличение продаж. Это будет своеобразная дань памяти всем тем, кто прошел через годы войны. Хлеб — единственный продукт, который оставался на столе в доме даже в самые страшные, голодные времена.

В рамках акции проведем костюмированную выставку, расскажем о производстве хлеба в военное время, ведь наш хлебокомбинат работал без перерыва даже во время обороны Тулы. Многие рабочие погибли в те дни при бомбежках, но хлеб не переставали выпускать ни на минуту.

А в рамках празднования юбилея кремля примем участие в большой выставке, где покажем продукцию, считающуюся исконно русской. Благодаря современным технологиям у нас есть возможность повторить рецептуру один в один.