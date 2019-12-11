Сладко и полезно!

Его вкусная и полезная продукция, основанная на местном натуральном сырье, пользуется широким спросом далеко за пределами региона.

- Отличительная особенность наших продуктов - это только натуральные ингредиенты, - рассказывает исполнительный директор ООО «Белевские сладости» Денис Громов. - За шесть лет с момента запуска производства нам удалось достичь объемов выпуска до 60 тонн в месяц только фирменной пастилы. А ведь мы ей не ограничиваемся - в нашем ассортименте и зефир, и мармелад, и конфеты.

Растет не только производство, но и сам спрос. Компания продолжает увеличивать объемы сбыта как в регионе, так и за его пределами. Сейчас уже заключены контракты с рядом стран СНГ, а в перспективе мы в ближайшее время выходим на зарубежный рынок.

В частности, в связи с этим мы на данный момент проводим ребрендинг нашей продукции. В отношении белевской пастилы он уже завершен. В дальшенейшем мы поменяем упаковку зефира на соответствующую более современным общемировым требованиям.

Планируем расширить и саму линейку продукции, так что ждите на прилавках наши новинки, основанные на натуральном сырье! Надеемся, что успеем к выставке «Продэкспо» в феврале 2020 года.

- Объемы производства растут. Это же требует дополнительных инвестиций!

- Конечно. В настоящее время мы рассматриваем вопрос вложения средств в сырьевую составляющую. Это подразумевает как приобретение собственных садов, так и совершенствование производства переработки, чтобы можно было хранить большие объемы сырья в виде полуфабрикатов.

Сейчас у нас два цеха, но мы предполагаем расширяться, закупаем новое оборудование, стараемся улучшить производительность за счет автоматизации ручного производства. Естественно, создаются и новые рабочие места.

Продукты, основанные на натуральном сырье, составляющие линейку здорового питания, обретают все большую популярность во всем мире, а не только в нашей стране. Так что перед нами открываются большие перспективы.

- Не предполагаете ли в связи с этим расширение сети сбыта?

- У нас есть несколько магазинов в Туле и несколько торговых точек в соседних областях. Используем мы и возможности наших торговых партнеров. Но, уверен, и здесь нас ждут перспективы развития.