Инновации железнодорожного машиностроения по-тульски

Награду в номинации «Промышленные предприятия» получил завод АО «Тулажелдормаш». Такое народное признание предприятие получает уже во второй раз. И это вполне закономерно.

АО «Тулажелдормаш» (входит в Группу ПТК) в тесном сотрудничестве с железными дорогами нашей страны ведет разработку инновационных машин и технологий ремонта железнодорожных путей. Завод выпускает машины, которые востребованы не только в России, но и на внешних рынках.

Совсем недавно, этой осенью, на производственной площадке АО «Тулажелдормаш» состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею предприятия. Коллектив и ветеранов предприятия со 150-летним юбилеем поздравили Президент России В. В. Путин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации М. А. Акимов, губернатор Тульской области А. Г. Дюмин отметил весомый вклад завода в развитие отечественного машиностроения.

На сегодняшний день на предприятии трудятся почти тысяча человек. Примечательно, что среди них немало ветеранов, проработавших на производстве до полувека, а также много молодежи. Это говорит и о преемственности поколений, трудовых династиях и о том, что профессия машиностроителя интересна молодым.

Уникальное производство

АО «Тулажелдормаш» - уникальное предприятие, за последние три года создано 8 типов современных машин, ведется разработка опытных образцов высокопроизводительной техники. При этом локализация производства достигает 95%. Благодаря таланту российских конструкторов и инженеров, опирающихся на ведущие технологические решения мирового уровня и использующих отечественные комплектующие, заводу удалось добиться независимости от иностранных поставщиков, закладывая основы технологической безопасности страны в отрасли.

Инновационные высокопроизводительные комплексы производства АО «Тулажелдормаш», входящие в универсальный путевой комплекс, по мнению экспертов, не имеют аналогов в мире по эффективности. Например, самоходная выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С уникальна из-за соотношения функциональных возможностей и высокой производительности. С ее помощью выправка, стабилизация и планировка балласта выполняются за один проход, что значительно облегчает работу по обслуживанию железнодорожной магистрали.

Сегодня в развитие линейки высокопроизводительных моделей щебнеочистительных машин конструкторы и инженеры завода ведут разработку самоходного

ЩОМ-3000, возможности которого более чем на треть превзойдут производительность ЩОМ-2000. Машина будет выполнена, как и предыдущая, в самоходном варианте.

Путевые комплексы, выпускаемые заводом, – это сложные изделия, оборудованные различными системами, в том числе контрольно-измерительными и управляющими, диагностическим контролем значений режимных параметров функциональных узлов, что позволяет своевременно выявлять предотказное состояние и проводить текущее обслуживание.

Экспортный потенциал

АО «Тулажелдормаш» успешно развивает экспортный потенциал. Инженерный центр завода ведет разработку целой линейки путевых машин в универсальном габарите, удовлетворяющих требованиям широкого круга иностранных потребителей железнодорожной техники.

Востребованность техники производства АО «Тулажелдормаш» подтверждается контрактом на поставку путевых комплексов в Индию, соглашением о сотрудничестве с

АО «РЖД Интернешнл» по поставкам техники на Кубу. Кроме того, подписано соглашение с компанией «Харско» (США), одним из мировых лидеров в железнодорожном машиностроении, об обмене технологиями и совместном продвижении путевых комплексов и технологий на мировых рынках.

Стратегии развития

Сейчас перед заводом стоят качественно новые задачи по реализации Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития экспорта продукции, долгосрочной программы развития

ОАО «РЖД» до 2025 года.

Совместно с правительством Тульской области Группа ПТК реализует инвестиционный проект по созданию научно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения, который осуществляет разработку и внедрение инновационных технологических решений. Финансовым партнером выступила авторитетная международная организация - Евразийский банк развития. Трехстороннее Соглашение о реализации проекта было подписано в 2018 году в рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,6 млрд рублей.

Проект позволит модернизировать предприятие, увеличить его производственные мощности и выпускать высокопроизводительные «умные» путевые комплексы и машины для внедрения высокоэффективных технологий содержания и ремонта инфраструктуры.

Завод уже осуществил реализацию 1-го этапа инвестиционного проекта и вложил в развитие около полумиллиарда рублей. На постоянную работу было привлечено 157 высококвалифицированных специалистов.

С учетом опыта работы конструкторов, технологов и инженеров, опираясь на ведущие технологические достижения мирового уровня и используя отечественные решения, уже сейчас совместно с ОАО «РЖД» решаются поставленные перед российскими машиностроителями и железнодорожниками стратегические задачи по обеспечению технологической безопасности страны и отрасли, реализуются положения «Майских указов» Президента Российской Федерации 2018 года по созданию в базовых несырьевых отраслях экономики высокотехнологичного экспортно-ориентированного сектора.