Тульских предпринимателей учат побеждать

Мероприятие «Учись побеждать» было организовано Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Мероприятие «Учись побеждать» было организовано Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.Фото: Алексей ФОКИН

– Цель форума – популяризация и развитие предпринимательства в нашем регионе. Основная фокусировка мероприятия – на начинающих бизнесменов и молодых людей, которым интересно узнать, как организовать свое дело. Мы хотим рассказать участникам не только о бизнесе, но и о мерах поддержки предпринимательства, о том, какую помощь они могут получить уже сейчас: финансовую, юридическую, образовательную, – подчеркнул председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Участников форума приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин:

- На территории Тульской области реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках в нашем регионе разрабатываются и внедряются специальные меры поддержки для молодых начинающих предпринимателей, чтобы этот путь был проще. Каждый начинающий предприниматель получает комплексную поддержку, которая включает в себя бесплатное образование от лучших бизнес-тренеров России, 1,5 млн рублей на развитие бизнеса в виде льготного займа, профессиональные консультации по бухгалтерии, трудовому законодательству, юридическим вопросам, маркетингу, опытного бизнес-наставника и возможность заявить о себе не только на весь регион, но и на всю страну.

Сегодняшний форум – для тех, кто выбрал путь предпринимателя и активно развивает свое дело или еще только мечтает воплотить в жизнь свою мечту. Вы познакомитесь с опытом успешных бизнес-проектов, сможете поделиться своим опытом, пообщаться, завязать полезные знакомства, вдохновиться на реализацию новых идей, - отметил Григорий Лаврухин.

На успешном примере

На протяжении дня на площадке мероприятия проходили интересные сессии и тренинги с участием известных бизнес-тренеров по созданию и развитию своего дела. Один из самых ожидаемых спикеров – Андрей Шарков, владелец компании ShokoBox. История его бизнеса – наглядный пример удачного предпринимательства. Именно шоколад стал делом жизни Андрея: свой первый миллион он заработал в 21 год, когда был студентом. Сегодня его продукция продается по всей стране, да и сам Андрей колесит по городам и весям, делится знаниями о том, как создать успешный бизнес с нуля.

Андрей ШарковФото: Алексей ФОКИН

– Рад, что меня пригласили в Тулу. Сейчас такое время, когда предпринимательство популяризируется государством, и это здорово! – говорит Андрей Шарков. – Для малого и среднего бизнеса на данный момент в стране реально сделано все: вы можете зарегистрировать свою компанию, практически не выходя из дома, Центры поддержки предпринимательства помогут подобрать систему налогообложения, проконсультируют, помогут с документами и т. д.

– Но путь к успеху в бизнесе все равно не прост…

– Безусловно! Если вы решили начать вести свое дело, вам понадобится много упорства и энергии. Без этого тяжело добиться успеха на современном рынке. Истинные предприниматели никогда не кичатся своими достижениями: лидер – это тот, кто планомерно делает свое дело, спокойно переживает трудности, не теряя при этом запала. Недавно в Россию приезжал Арнольд Шварценеггер. На встрече с отечественными бизнесменами он сказал замечательную фразу: «Научись любить сложности. Научись работать в ситуации, где сложность – это норма, и каждый день ты с ней сталкиваешься. Если у тебя это получится, ты станешь лидером». Настоящий постулат для начинающего предпринимателя! Тот, кто сделал первый шаг в сторону своего бизнеса, уже проявил определенные лидерские качества. Но никогда не стать лидером для других, если не стать таковым для себя самого.

– Есть мнение, что в бизнес идут чаще в погоне за прибылью…. – Это стереотип. Основной драйвер для того, чтобы стать предпринимателем – это возможность быть хозяином самому себе, свобода и занятие тем, что тебе интересно, а только потом материальная заинтересованность.

– Какой главный совет вы дадите тем, кто планирует старт в бизнесе?

– Станьте хозяином своей судьбы, будьте лидером сейчас, а не когда-нибудь! Государство сегодня открывает все возможности к этому. Дело не в самой идее и даже не в том, как ты ее реализуешь. А в том, начнешь ли ты сам что-то делать. Бездействие – это множитель на ноль огромного количества идей.

Солидарны с Андреем Шарковым и успешные представители тульского бизнеса. Сергей Хомяков, владелец сайта скидок Homsbox.ru:

Сергей Хомяков, владелец сайта скидок Homsbox.ruФото: Алексей ФОКИН

– Наш ресурс появился на свет в Туле в августе 2010 года. Идея предоставления скидок посредством интернета посетила меня, когда я работал в Москве, занимался компьютерной графикой и дизайном.

Поначалу приходилось выступать сразу в нескольких ипостасях, работали по 16 часов в сутки. В первый год не строили иллюзий, шли к цели вперед. И вот результат: сегодня наш ресурс не только один из самых посещаемых порталов в Туле, мы продаем свою франшизу в другие регионы страны.

Основная трудность для начинающего предпринимателя - неумение побороть страх и сомнения, найти силы и принять решение о старте бизнеса, а также выбрать помощника в начале пути. В итоге люди отказываются от мечты, посвящая себя нелюбимой работе. Но если вы преодолеете неуверенность, приложите усилия и сделаете все правильно, результата добьетесь!

Алексей Жижин, основатель детских футбольных школ «Лайк» и «Торнадо»:

Алексей Жижин, основатель детских футбольных школ «Лайк» и «Торнадо»Фото: Алексей ФОКИН

– Часто люди боятся открывать собственное дело, поскольку с детства им внушали, что нужно сначала хорошо учиться, потом искать работу в престижной организации. Тем, кто осмеливался спросить, не следует ли создать собственную фирму, говорили, что для этого нужно быть миллионером, иметь хороших друзей среди представителей власти и т. д. То есть бизнесменами могут стать избранные, а все остальные должны работать на них. Эти негативные установки оказывают сильное влияние на человека: чужое мнение о невозможности открытия бизнеса он принимает за свое. Меня тоже отговаривали от открытия футбольной школы, но я не поддался, решил рискнуть в том направлении, которое нравилось. И результат пришел: сейчас у нас 23 тренировочных площадки, где занимаются около 900 детей от 3 до 15 лет. Нужно верить, что все возможно! Если очень захотеть, то добьешься всего!

В роли топ-менеджера

В ходе форума состоялась бизнес-игра, где молодые бизнесмены примерили на себя роль руководителей и топ-менеджеров крупной компании, вместе искали решение разных задач: как развить производство, как вывести компанию из кризиса и др. Лучшие игроки получили памятные подарки. Наградили и финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2019»: им вручили статуэтки и сертификаты на 100 000 руб. на рекламу своего бизнеса.

Форум посетило более 400 гостей, участники не скрывали своего удовлетворения от мероприятия.

Максим Елистратов:

– Я несколько лет работаю в сфере по связам с общественностью и понимаю, что работать на кого-то – не предел мечтаний. Хочется попробовать самому реализовать свои идеи. Форум дал мне ответы на многие вопросы: вырисовывается вектор для раскрытия потенциала моих задумок.

Артур Андреев:

– Я из Новомосковска, с самого детства задумывался об открытии собственного бизнеса. Форум стал ступенькой для реализации моей мечты: я узнал много нового и полезного. В частности, о работе в Туле Центра поддержки «Мой бизнес»: обязательно обращусь к его специалистам!

Напомним, что данное мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Активная работа в рамках нацпроекта продолжается.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» Центр «Мой бизнес»: Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 320. Телефон (4872) 25-98-31. www.hub71.ru