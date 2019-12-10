2019-12-10T14:10:10+03:00
Происшествия

В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка

Что послужило причиной ЧП, еще предстоит выяснить
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

В вагоне электропоезда ЦарицыноТула произошло задымление без горения. Электричка остановилась на станции Ясногорск. ЧП произошло около утром 10 декабря.

В ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию. К месту происшествия прибыли 2 пожарных расчета и оперативная группа. Задымление ликвидировали.

- Задержки в движении поездов нет. После завершения всех необходимых работ поезд продолжил движение, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Пассажиров для безопасности пересадили в другие вагоны. Затем поезд проследовал дальше по маршруту.

Что послужило причиной задымления, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле планируют продать Дом губернатора
Более пяти тысяч жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ
11 декабря туляки услышат звучание электросирен
В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку
В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель
Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Погода в Туле 10 декабря: облачно с прояснениями и + 2 градуса
В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета
В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»
В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В Туле на ул. Ф. Энгельса не поделили дорогу две иномарки
В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса
Туляки выберут самые креативные елки
В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»