В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка

В вагоне электропоезда Царицыно – Тула произошло задымление без горения. Электричка остановилась на станции Ясногорск. ЧП произошло около утром 10 декабря.

В ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию. К месту происшествия прибыли 2 пожарных расчета и оперативная группа. Задымление ликвидировали.

- Задержки в движении поездов нет. После завершения всех необходимых работ поезд продолжил движение, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Пассажиров для безопасности пересадили в другие вагоны. Затем поезд проследовал дальше по маршруту.

Что послужило причиной задымления, еще предстоит выяснить.