В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
В вагоне электропоезда Царицыно – Тула произошло задымление без горения. Электричка остановилась на станции Ясногорск. ЧП произошло около утром 10 декабря.
В ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию. К месту происшествия прибыли 2 пожарных расчета и оперативная группа. Задымление ликвидировали.
- Задержки в движении поездов нет. После завершения всех необходимых работ поезд продолжил движение, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
Пассажиров для безопасности пересадили в другие вагоны. Затем поезд проследовал дальше по маршруту.
Что послужило причиной задымления, еще предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU