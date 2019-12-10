Змею нашли в туалете тульского обувного магазина
Ранее «Комсомольская правда в Туле» писала о том, что в одном из тульских обувных магазинов обнаружили необычную находку.
Сотрудник экзотариума Дмитрий Денисов ездил за змеей в магазинФото: Алексей ФОКИН
Инцидент произошел в магазине на проспекте Ленина. Директор торговой точки увидела в туалете на полу странный «шланг», который почему-то начал шевелиться.
Сотрудник сильно испугался: такую змею в наших широтах не встретишь. Нарушителя спокойствия накрыли ведром и позвонили в МЧС.
Фото: Алексей ФОКИН
Сообщили о случившемся также и сотрудникам экзотариума. Приехав на место он определили, что в магазин заполз безобидный маисовый полоз – альбинос. Змею забрали в зоопарк на карантин. Вероятно, полоз жил у кого-то из владельцев квартиры, расположенной в доме, в котором находится магазин. Полозу повезло, что он попал в теплое помещение и его быстро нашли. Можно предположить, что змея оказалась в подвальном помещении магазина, пробравшись по вентиляции.
Фото: Алексей ФОКИН
Как сообщили сотрудники экзотариума - полоз находится в нормальном состоянии, внешне на нем нет никаких повреждений. Змею осмотрят ветеринары и поместят в карантинный бокс. Карантин займет месяц, если раньше не найдется хозяин рептилии.
Змея найденная в тульском магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU