2019-12-10T10:39:53+03:00
Общество

Змею нашли в туалете тульского обувного магазина

ЧП случилось днем 9 декабря
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ранее «Комсомольская правда в Туле» писала о том, что в одном из тульских обувных магазинов обнаружили необычную находку.

Сотрудник экзотариума Дмитрий Денисов ездил за змеей в магазин Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудник экзотариума Дмитрий Денисов ездил за змеей в магазинФото: Алексей ФОКИН

Инцидент произошел в магазине на проспекте Ленина. Директор торговой точки увидела в туалете на полу странный «шланг», который почему-то начал шевелиться.

Сотрудник сильно испугался: такую змею в наших широтах не встретишь. Нарушителя спокойствия накрыли ведром и позвонили в МЧС.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сообщили о случившемся также и сотрудникам экзотариума. Приехав на место он определили, что в магазин заполз безобидный маисовый полоз – альбинос. Змею забрали в зоопарк на карантин. Вероятно, полоз жил у кого-то из владельцев квартиры, расположенной в доме, в котором находится магазин. Полозу повезло, что он попал в теплое помещение и его быстро нашли. Можно предположить, что змея оказалась в подвальном помещении магазина, пробравшись по вентиляции.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщили сотрудники экзотариума - полоз находится в нормальном состоянии, внешне на нем нет никаких повреждений. Змею осмотрят ветеринары и поместят в карантинный бокс. Карантин займет месяц, если раньше не найдется хозяин рептилии.

Змея найденная в тульском магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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