В тульском обувном магазине нашли змею редкого окраса

Экзотическая посетительница наведалась в один из тульских обувных магазинов. Работник обнаружил змею редкого окраса в служебном помещении после того, как хорошенько пригляделся. Внешне она она напоминала «шланг», который странно шевелился.

Сотрудник сильно испугался: такую змею в наших широтах не встретишь. Нарушителя спокойствия обезвредили с помощью ведра (накрыли, лишив возможности дальнейшего передвижения) и позвонили в МЧС.

Оповестили о случившемся и специалистов Экзотариума. Уже на месте они определили, что в магазин заполз безобидный маисовый полоз – альбинос. Змею забрали в зоопарк на карантин. Вероятно, рептилия жила у кого-то из владельцев квартиры, расположенной в доме, в котором находится магазин. Полозу повезло, что он попал в теплое помещение и его быстро нашли.

- Внешнее полоз находится в нормальном состоянии. Никаких повреждений не замечено. Также нельзя сказать, что змея находится в угнетенном состоянии. По всей видимости, он только сбежал от хозяина, - рассказала Елена Курлыкова, заведующая отделом развития ГУК ТО "Тульский областной экзотариум". - Полоза осмотрят ветеринары. Затем его поместят в карантинный бокс. Карантин займет месяц, если раньше не найдется хозяин змеи. Если этого не произойдет, то после того, как будут собраны соответствующие ветеринарные документы, будет решаться вопрос о том, чтобы оставить полоза в экзотариуме или передать в другой зоопарк.