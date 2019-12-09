Минздрав Тульской области: Детский травмпункт из больницы им. Ваныкина не переедет

Травматологический пункт в больнице им. Ваныкина продолжит принимать маленьких пациентов в прежнем режиме. Его переноса в другое учреждение не будет.

- Вместе с тем, уже в конце января откроется новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Тульской области. - В современном здании расположатся несколько отделений, в том числе – травматологическое. Именно туда будут направлять маленьких пациентов на лечение. При отделении будет открыт центральный детский травмпункт.