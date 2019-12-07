В Упе под Зареченским мостом туляки обнаружили "мутанта"

В реке Упе под Зареченским мостом туляки увидели «мутанта». Видеоподтверждение тому они выложили в соцсетях.

В объективе автора Упа, в воде плавают утки, течение спокойное. Но вдруг в самом центре появляется непонятное водоплавающее — крупное, плывущее против течение и очертаниями больше напоминающее осьминога. Автор сразу же назвал существо «мутантом», объясняя, что рыбы таких огромных размеров быть не может.

Туляки принялись обсуждать увиденное в соцсетях: кто-то заверил, что это млекопитающее, которое просто плывет «по делам», а кто-то согласился с автором.

Кто же на самом деле плыл в Упе — рыба или «мутант» - узнаем позже. Такой «кадр» не может остаться без внимания экспертов.