Снег с дождем ждет туляков в это воскресенье

В воскресенье, 8 декабря, в температура воздуха начнет в Туле стремительно расти. Днем воздух прогреется до +1 градуса, вечером будет -1. В течение всего дня синоптики обещают тулякам снег с дождем.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление продолжит «ползти» вниз и составит 734 мм.рт.ст. Метеочувствителньым людям стоит позаботиться о своем здоровье. На следующей неделе тульская зима продолжит вести себя «по-летнему»: в городе задержится плюсовая температура.