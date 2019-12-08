2019-12-06T21:53:11+03:00
Общество

Снег с дождем ждет туляков в это воскресенье

Атмосферное давление составит 735 мм.рт.ст.
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 декабря, в температура воздуха начнет в Туле стремительно расти. Днем воздух прогреется до +1 градуса, вечером будет -1. В течение всего дня синоптики обещают тулякам снег с дождем.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление продолжит «ползти» вниз и составит 734 мм.рт.ст. Метеочувствителньым людям стоит позаботиться о своем здоровье. На следующей неделе тульская зима продолжит вести себя «по-летнему»: в городе задержится плюсовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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