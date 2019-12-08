Юлия Страхова, генеральный директор ООО УК «СпецСтрой»: Звание «Тульский бренд» – ответственно и приятно!

- Премию «Тульский бренд», в первую очередь, расцениваю как знак признания со стороны жителей города. Значит, мы трудимся не просто так: нашу ответственную и кропотливую работу высоко оценивают туляки. Для нас это самое дорогое и приятное! Награда, полученная сегодня, не даст остановиться ни на минуту! Мы сделаем все для ежедневного комфорта и спокойствия жителей Тулы, наших уважаемых клиентов, - говорит генеральный директор ООО УК «СпецСтрой» Юлия Страхова. – Нам очень повезло, что наши граждане активны, переживают за состояние своего дома, всегда готовы найти время, чтобы совместно с нами обсудить насущные вопросы. А это в сфере ЖКХ – ключевой фактор: нам без поддержки жителей не обойтись. За ними сегодня последнее слово по многим ключевым вопросам, касающимся содержания и капитального ремонта домов.

– Юлия Вячеславовна, премия «Тульский бренд» – это и высокая оценка вашей работы как руководителя…

– Нет, это прежде всего оценка слаженной работы нашей команды! У нас в компании каждый сотрудник работает с полной самоотдачей и любовью к профессии. Я как руководитель это ценю и поддерживаю. Если свое дело любишь, плохо работать не получится.

– УК «СпецСтрой» стабильно показывает высокий результат в рейтинге управляющих компаний. В чем секрет успеха?

– Мы работаем по принципу «с заботой о людях!». Стараемся вникнуть в любой вопрос, не оставляем без внимания ни одну просьбу. Для минимизации количества претензий от жителей и для повышения уровня обслуживания в нашей компании работает специальная служба по контролю качества услуг. У нас собственная аварийно-диспетчерская служба, есть все необходимые материалы и запасные части для предотвращения аварийных ситуаций любой степени сложности. Особо подчеркну, что за 8 лет работы компании ни один дом, находящийся в зоне нашей ответственности, не перешел под управление другой подрядной структуры! Приятно, что люди нам доверяют! Надо стараться работать ответственно и эффективно, на благо людей! А чтобы не было негатива и жалоб, нужно трудиться на совесть, обслуживать все дома, как свой собственный! Тогда будет чистота, уют и порядок в доме, на улице, в городе – вот и весь секрет.

– Под управлением УК ООО «СпецСтрой» большое количество домов, недавно введенных в эксплуатацию…

– Да, мы обслуживаем порядка 5 000 квартир в мкр. Левобережный, домах на ул. Генерала Маргелова и 17-этажке на ул. Кутузова, 45б – эти жилые комплексы ввели в эксплуатацию несколько лет назад. В планах – дальнейшее освоение Центрального округа, работа в Привокзальном районе.

– Расскажите, как на деле работает Ваш принцип «с заботой о людях»…

– Во-первых, это постоянный контакт с жителями, моментальное реагирование на поступающие заявки: есть вопрос – началось решение, важно не затягивать с исполнением своих прямых обязанностей. Во-вторых, помимо «текучки» - технических работ, уборки подъездов и придомовых территорий – мы большое внимание уделяем зеленым насаждениям. Проблема всех новостроек – минимум зелени. У дома на ул. Кутузова 45б мы высадили туи, сосны и можжевельники, а в Левобережном совместно с жителями посадили елки, березы и рябины.

Осенью и весной проводим субботники. Большинство наших «подопечных» дворов имеют свои ухоженные зеленые зоны, клумбы, большое внимание уделяем ландшафтному дизайну и эффективному использованию площади двора. Но наша работа с заботой о людях подразумевает и другие важные аспекты. По доброй традиции, в День защиты детей, на Масленицу и Рождество мы устраиваем театрализованные представления с аниматорами, которые проводят праздник для детей и взрослых. На Рождество жителей радуют большие искусственные елки с гирляндами и шарами, на Масленицу - чучело Зимы, а в День защиты детей малышей ждут конкурсы и викторины. В этом и есть прямая забота о людях!

– Юлия Вячеславовна, большое спасибо за ваш позитив, желаем Вам успехов в вашем непростом, но таком нужном деле!

ООО УК «СпецСтрой»: Тула, мкр. Левобережный,

1-й Восточный проезд, 9,

тел. (4872) 71-46-35.

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