Тульский бренд аграрного образования

Студенты колледжа обучаются по 17 специальностям и 7 профессиям сельскохозяйственного профиля, в том числе по специальностям и профессиям, необходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры. В колледже также реализуется дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по 7 рабочим профессиям.

С 1 сентября 2017 года колледж начал обучать студентов по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования. С 1 сентября 2018 года реализуется обучение по специальности «Кинология».

В этом году началось обучение по новой специальности «Зоотехния», а в 2020 году появятся еще две - «Ветеринария» и «Охотоведение и звероводство». Таким образом, за последние 2 года, в колледже введено 5 новых специальностей.

Впервые в тульском головном отделении колледжа набраны две группы по рабочим профессиям «Повар-кондитер» и «Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства», которые ранее набирались в других структурных подразделениях колледжа.

Не только по книгам

Материально-техническая база колледжа одна из лучших в регионе. Так, только за этот год в лаборатории учреждения появился тренажер-кабина зерноуборочного комбайна от Ростсельмаша - «РСМ-161», приобретенный полностью на средства социальных партнеров при поддержке Фонда развития Тульской области «Перспектива». По распоряжению Губернатора Тульской области А. Г. Дюмина фонд перечислил 1 млн рублей на приобретение кабины-симулятора.

В марте этого года Губернатор Тульской области вручил колледжу сертификат номиналом 4 млн рублей на покупку нового комбайна «ACROS-550», а уже в июле на областном мероприятии «День поля Тульской области» зерноуборочный комбайн был презентован колледжу, что позволило студентам отрабатывать профессиональные навыки в реальных условиях.

Создание современной материально-технической базы в колледже, поддержка социальных партнеров – сельскохозяйственных предприятий Тульской области - позволили осуществить моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков при сдаче демонстрационного экзамена, а также для подготовки и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Практика в деле

В 2019 году студенты колледжа сдали демонстрационный экзамен по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на собственной площадке, материально-техническое оснащение которой полностью соответствует требованиям Союза WorldSkills Russia.

В ноябре этого года студент колледжа, обучающийся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» занял 1-е место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и получил золотую медаль в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области.

Большую помощь в оснащении площадок техникой и привлечении независимых экспертов во время проведения демонстрационного экзамена и регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области оказали сельскохозяйственные предприятия: АО «Заря» - генеральный директор Попов А. Ф., ИП Глава КФХ Аветисян М. Ж., ООО ПХ «Лазаревское» - генеральный директор Гильмуллин А. Е., Тульский филиал ООО «ЭкоНива-Техника - директор В. Д. Козорез.

Профессиональные пробы

Колледж является участником проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее», реализуемым на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование».

В рамках этого проекта в ноябре этого года на базе колледжа состоялись профессиональные пробы по двум компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ландшафтный дизайн». По компетенции «Ландшафтный дизайн» ребята под руководством наставника выполняли проект малого сада по заданным чертежам. В проект входят следующие элементы: мощение из брусчатки, пошаговая дорожка из плитняка, водоем и озеленение.

На профессиональных пробах по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в лаборатории комбайнов школьники получили навыки управления комбайном на кабине–симуляторе зерноуборочного комбайна «RSM–161», здесь же они пробовали свои силы в системе параллельного вождения на агронавигаторе в режиме «симулятор». На специально оборудованной площадке колледжа инструкторы проводили со школьниками ознакомительные занятия по вождению на тракторе МТЗ-1221 и квадроцикле. Всего в профессиональных пробах, проводимых на базе колледжа, приняли участие 176 школьников.