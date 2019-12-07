Высокие показатели в агробизнесе с ТЦ «Агрит»

Такая высокая оценка основывается на многолетнем доверии тульских аграриев к работе центра. В регионе компанию ценят за комплексный подход ко всем вопросам, ответственность, компетентность, скорость и качество обслуживания, отзывчивость и доброжелательность.

– Мы очень ценим такое доверие сельхозпроизводителей, - говорит руководитель центра «Агрит» Вера Попова. - Свою работу выстраиваем по принципу крепких и долгосрочных партнерских отношений. Для своих клиентов мы предоставляем полную линейку техники Ростсельмаш 24-х типов и более 150 модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование и др. Эти агромашины созданы настоящими профессионалами и отвечают высоким потребностям современного агробизнеса. Ростсельмаш - это флагман российского сельхозмашиностроения на протяжении 90 лет.

Более 20 лет профессионализма

Технический центр «Агрит» более чем за двадцать лет работы внимательно изучил потребности аграриев, представителей смежных отраслей – и отчетливо знает, какой результат им нужен. Компания является одной из ведущих поставщиков сельхозтехники, запасных частей и сервисных услуг (по данным Росстата, входит в число 100 лучших предприятий страны в своей области), но главная степень ответственности перед партнерами.

- Нам очень приятно, что аграрии по достоинству оценивают представленную нами технику и работу Центра, - продолжает Вера Попова. - Для удобства хозяйств мы используем всевозможные схемы сделок - по линии «Росагролизинга», с помощью коммерческого лизинга, заемных средств банков и другие финансовые инструменты. В сельском хозяйстве время очень ценно, поэтому мы стараемся, чтобы все поставки произошли вовремя, сервисная служба в летний сезон работает круглосуточно и как результат - вовремя собранный урожай и высокие экономические показатели. В этом году мы ввели в практику новую услугу. Хозяйства, которые не справлялись с уборкой по причине отсутствия сотрудников, могли обратиться в наш Центр, и мы предоставляли квалифицированных механизаторов, которые знают, как работать на сложных агрофонах. Все аграрии, которые работают уже много лет на технике Ростсельмаш солидарны в едином мнении, что машины надежные, понятные и простые в эксплуатации. А что касается инновационных решений, то эти агромашины могут соперничать с представителями легкового автопрома бизнес-класса. И в подтверждение этому очередная награда в Ганновере - систему ночного видения компании Ростсельмаш наградили «серебром».

Социальный приоритет

Технический центр «Агрит» принимает активное участие в проведении важных отраслевых мероприятий совместно с региональным министерством сельского хозяйства, участвует в городских мероприятиях, проявляет высокую социальную активность и заботится о будущем сельскохозяйственной отрасли. ТЦ «Агрит» активно участвует в учебном процессе тульского сельскогохозяйственного колледжа.

Так, благодаря образовательной программе Ростсельмаш и при участии компании «Агрит» материально-техническая база колледжа считается одной из лучших в регионе. В 2016 году, на базе колледжа была открыта «Лаборатория комбайнов». Преподаватели колледжа постоянно проходят стажировку для повышения квалификации в учебном центре Ростсельмаш.

Только за 2019 год у учебного заведения появились: тренажер-кабина зерноуборочного комбайна от Ростсельмаша – RSM 161 и популярный комбайн ACROS 550, который был презентован колледжу на региональном «Дне поля».

Конечно, в таких проектах участвовали и правительство тульского региона, и сельхозтоваропризводители-партнеры колледжа. Они оказали материальную поддержку столь важному проекту. Ведь подготовка квалифицированных кадров для АПК одна из главных стратегических задач отрасли. Все эти нововвдения позволят студентам отрабатывать профессиональные навыки в реальных условиях.