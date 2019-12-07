Народное признание в индустрии красоты и здоровья

«Клиника врачебной косметологии Комаровой В. Н.» - одна из самых известных в городе Туле в области индустрии красоты. Высокопрофессиональная команда специалистов, инновационное оборудование, огромный спектр качественных услуг - все, что необходимо для поддержания красоты и здоровья жителей региона и не только. География пациентов медицинского центра достаточно обширна. И это лишний раз доказывает, что люди стремятся в ту клинику, где уверены в результате лечения, и к врачам, которым могут доверить свое здоровье. Благодаря голосам не одной сотни туляков 27 ноября клиника Веры Комаровой стала обладателем региональной премии «Тульский бренд - 2019».

- Жительницы Тулы всегда отличались высокой степенью красоты среди россиянок и женщин других стран. Долг наших специалистов - поддерживать эту красоту, заботиться, чтобы тульские красавицы всегда оставались своеобразным «брендом» города. Многие годы мы работали над тем, чтобы имя нашей клиники было узнаваемо. Поэтому признание и получение такой награды, как «Тульский бренд», очень много для нас значит. Это высокая оценка нашей работы, которую сотрудники клиники выполняют ежедневно, - отметила Вера Комарова.

Успех детально

В этом году клиника врачебной косметологии отпраздновала свой 17-й день рождения. За эти годы она выросла из трех кабинетов в три филиала. За плечами квалифицированных специалистов «храма красоты» накопилось большое количество побед. В первую очередь – это народное признание, премия «Тульский бренд - 2019», которую клиника завоевывает третий раз. Новые инновационные препараты для красоты и здоровья, новое оборудование. Особенно хочется отметить новый аппарат - кресло BTL EMSELLA. Это одна из самых современных и результативных процедур в области интимного омоложения как для женщин, так и для мужчин.

Аппарат работает по принципу радиочастотного воздействия на мышцы тазового дна. Процедура проходит в одежде, абсолютно комфортно. Улучшается тонус мышц тазового дна, кровообращение, что приводит к комплексному эффекту, повышается чувствительность. Хотите быть здоровыми и улучшить качество жизни - садитесь в кресло! В филиалах клиники работает порядка 30 квалифицированных сотрудников.

В списке услуг центра более 927 инновационных процедур, помогающих сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы женщинам и мужчинам. С момента создания в 2002 году и по сей день клиника постоянно развивается, осваивает новые технологии - все это делается для клиентов клиники. За 17 лет специалисты центра приняли более 100 тысяч человек.

«Флаконы красоты»

В 2016 году клиника Веры Комаровой начала выпуск собственной косметической линии. Сертифицированные препараты созданы совместно с одним из лидеров среди российских производителей косметики компанией «Салонная косметика» PREMIUM на фабрике НПО «Московский институт красоты». Препараты изготавливаются из натуральных продуктов, экологически чистого сырья, не содержат консервантов и ГМО. Процессом их создания занимаются врачи-дерматокосметологи и химики-технологи. В настоящее время линия косметики с гранатом состоит из пяти продуктов: очищающий мусс для умывания, лосьон-тоник для чувствительной кожи, дневной крем с капельным эффектом SPF 15, ночной восстанавливающий крем, крем для кожи век двойного действия. Так, клинике удалось стать первопроходцем на тульском рынке врачебной косметологии и создать средства, позволяющие ухаживать за кожей лица, не выходя из дома. Успех серии превзошел все ожидания. Косметическая линейка стала любимой как для многих тульских красавиц, так и для жительниц других регионов. А буквально в ноябре этого года уникальная серия красоты завоевала сердца китаянок. Вера Николаевна в составе тульской делегации посетила Китай и презентовала свою авторскую косметику.

- Я не ожидала такого интереса, - поделилась Вера Комарова. - Наши продукты готовы были скупить целыми партиями, к такому повороту мы не были готовы, так как взяли косметические средства только для презентации. Было очень приятно получить высокую оценку и признание зарубежных коллег нашей работы. Визит в Китай получился очень плодотворный, открываются большие перспективы и возможности для нашей совместной работы с китайскими партнерами. И это очень здорово.

Признание на федеральном уровне

Также в этом году клиника Веры Комаровой оказалась в числе лучших частных клиник России по версии национального конкурса 2019 года, проводимого НИИ социальной статистики. Это серьезное состязание, которое проводится в очно-заочной форме с тайными покупателями и сложной системой оценок. Такое статусное подтверждение еще раз доказывает, что тульским жителям особенно повезло, так как одна из лучших клиник красоты в России находится в Туле, и это клиника врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

ул. Демонстрации, 137,

тел. 79-02-28 пр-т Ленина, 81, 2 этаж,

тел. 36-49-35 Бухоновский пер, 8,

тел. 30-81-59

На правах рекламы.