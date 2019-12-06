Охрана социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей

Каждая организация-заказчик решает этот вопрос по-своему: одно учреждение ограничивается бабушкой-вахтером, другое - заключает контракт с охранным предприятием, третье - хочет, чтобы его охраняла Росгвардия. На что, действительно, следует обратить внимание в этом сложном вопросе, рассказывает генеральный директор охранного холдинга «Барс» Алексей Артемов.

- К социально значимым объектам относятся: места с массовым прибыванием людей, несовершеннолетних, различные образовательные учреждения (детский сад, школа, вуз) и, конечно, медицинские учреждения. Охранный холдинг «Барс» работает со всеми тремя классами социальных объектов и гарантирует качество оказаниях услуг на должном, высоком уровне.

Кадры важны

Прежде всего в своей работе холдинг большое внимание уделяет подбору кадрового состава. Изначально с каждым соискателем проводится собеседование, осуществляется проверка на отсутствие в трудовой деятельности штрафов, уголовных и административных нарушений, отрицательных отзывов с предыдущего места работы, также во внимание берется возрастной ценз - до 65 лет. Дальше, если у человека отсутствует удостоверение охранника, он проходит обучение в специализированной школе по подготовке частных охранников. Это некоммерческая организация, которая обучает правовым основам, техническим особенностям работы на каждом объекте, там же осваиваются и физические навыки: правильное применение специальных средств, огнестрельного оружия и т. д.

По итогу обучения, после сдачи экзамена, выдается документ о пройденной подготовке. Каждый новый сотрудник в обязательном порядке проходит медкомиссию. Затем все документы через портал Госуслуг отправляются в Росгвардию в отдел лицензионно-разрешительной работы, и в течение установленного законом времени выдается удостоверение частного охранника. Далее с новым сотрудником проводится индивидуальная подготовка и инструктаж, если он будет работать на объектах социальной направленности. Это правила поведения в спорных, конфликтных ситуациях, основы визуального наблюдения, правильное реагирование на ситуации с посторонними предметами, подозрительными лицами и т. д.

Контроль и качество

Нас и наши объекты периодически проверяют органы государственного правопорядка, причем проверки могут быть плановые, но могут быть и спонтанные оперативные мероприятия. Искусственно создаются ситуации с возможным заносом «опасных» предметов, попытки несанкционированного захода «посторонних лиц» на охраняемый объект и т. д. Наш сотрудник должен оперативно и согласно должностной инструкции правильно среагировать на ситуацию. Если в ходе такой проверки обнаружена неудовлетворительная работа службы охраны, выдается предписание. Как правило, наши сотрудники справляются с проверкой, и нареканий к их работе нет, мы тщательно отбираем людей на работу и предъявляем к их профессиональным навыкам высокие требования. Со своей стороны, как работодатель холдинг обязан предоставить достойную оплату труда, и мы стараемся это делать.

Важный аспект

Но низкие расценки стоимости охранных услуг, в первую очередь, на объектах, безопасность которых обеспечивается за счет средств государственного и муниципального бюджета - проблема, о которой многие знают не понаслышке. Себестоимость охранных услуг образуют оплата труда, экипировка охранников, обучение, лицензирование, стоимость спецсредств и оружия, работа оперативных служб охранных организаций по контролю за качеством несения службы, содержание автопарка, уплата налогов, аренда помещений, затраты на содержание комнаты хранения оружия (КХО) и т. д.

Зачастую себестоимость изначально занижена, и на рынок выходят недобросовестные компании. Снижается качество работы охранной организации и качество оказываемых ею услуг. И, без преувеличения, можно сказать, что низкие расценки — это угроза безопасности, мощный коррупционный фактор и удар по экономике государства.

Необходимо установить минимальный предел, ниже которого заказчику опускаться нельзя. Для нас участие в государственных конкурсах является очень важным, поскольку получение государственного контракта позволяет охранной организации выйти на стабильное финансирование в рамках госконтракта и, соответственно, развитие бизнеса. Проблема ценообразования остается актуальной и нерешенной.

В нашем деле главное – на должном уровне обеспечить охрану объектов, таких как, объекты здравоохранения, вузы, центры образования, в которые входят школы, лицеи, гимназии, детские сады и т. д. Возможно ли предоставление качественных услуг путем снижения цены?

На мой взгляд, это маловероятно, скорее, невозможно. Хочется отметить, что услуги частного охранного предприятия - это услуги, обеспечивающие безопасность заявленных в техническом задании конкурса или аукциона объектов, и главная задача всех частных предприятий - обеспечить качественную и надежную охрану объекта, безопасность его персонала, посетителей, учащихся и пр.