Тульский кирпичный завод - работа, проверенная временем

И по сей день завод стоит на позициях выпуска качественного, надежного строительного материала для различных сооружений, будь то жилые и промышленные строения или храмы.

Незаменим кирпич оказался и в реставрации исторических памятников, в числе которых Тульский кремль, колокольня Успенского собора. Сегодня тульский кирпич активно поставляется для реставрации зданий по улице Металлистов. Новое городское пространство, которое восстанавливается по всем канонам исторических архитектурных памятников. Чем живет завод, его планы и перспективы - об этом «КП» беседовала с генеральным директором АО «Тульский кирпичный завод» Александром Полетаевым.

О качестве

– На сегодняшний день мы производим более 60 видов кирпича. Наша продукция соответствует всем стандартам качества по прочности, звукоизоляции, теплостойкости и долговечности. Это экологически безопасный материал, поскольку формуется из природного сырья, прошедшего тепловую обработку до 1 000 градусов. При производстве используются процессы, не наносящие вреда окружающей среде. Строения из нашего кирпича не только привлекательны внешне, но и комфортны: летом дают прохладу, зимой – тепло. Это подтверждается временем. Жилые дома, построенные еще в советский период, сохраняют свои характеристики по сей день. Но рынок диктует свои условия, наметилась проблема сбыта, поэтому стараемся привлечь клиента ассортиментом и уникальностью обработки поверхности кирпича.

О номенклатуре

– Спросом пользуется любой качественный кирпич. Для восстановления храмов и церквей используется специальный кирпич, его габариты больше, чем у обыкновенного. Именно такой применялся раньше при строительстве. При внешней схожести наш кирпич сохраняет все технические характеристики - прочность, морозостойкость и т. д. Также в реставрации применяется специальная кирпичная плитка, которую мы производим именно для выполнения таких работ. Номенклатура продукции обширна - есть кирпич ручной формовки с посыпкой разными минеральными порошками и рустицированной поверхностью, с объемным окрашиванием, с колотыми гранями, с декоративным эффектом, с визуально «состаренной» поверхностью. Весь ассортимент отвечает стандартам и является экологически безопасным. Такой кирпич в основном используется для строительства коттеджей и частных домов.

О рынке

– Керамический кирпич сегодня дороже всех остальных стройматериалов, поэтому строительные компании ищут более дешевые варианты. Сегодня мы загружены всего на 70 процентов мощности. Все зависит от того, как в строительстве будет использоваться кирпич, какая будет в этом направлении политика государства. Так, например, в европейских странах вообще запрещено строить из легких бетонов, так как они достаточно токсичны (содержат алюминиевую пудру, которая вредна для здоровья человека). Да и физические характеристики таких бетонов не соответствуют нормам проживания в многоквартирных домах. Но это вопрос государственный, нужна целая программа, согласно которой многоквартирное жилье может строиться только из определенного материала, качественного, долговечного, пожаробезопасного и экологически чистого. Конкуренция и погоня за выгодой тормозят развитие керамической промышленности.

О модернизации

– Мы за счет собственных средств постоянно и планомерно совершенствуем и производство, и технологию. Ввели в эксплуатацию современный автоматизированный комплекс переработки и формовки, поставили новый пресс, модернизирован участок подготовки технологических добавок, построили новые сушильные камеры с автоматическим управлением процесса сушки по аналогии с ведущими мировыми образцами. Также заменили в печах обжига газогорелочного оборудования на третье поколение современных, высокоэффективных и экологических горелок с автоматической регулировкой теплового режима. Это современное российское оборудование фирмы «Комос».

Новые горелки позволяют не только экономить газ и энергоресурсы, но и благодаря запасу мощности увеличить производительность печи. Сейчас ведем переговоры с европейскими компаниями по роботизации участка садки, технические вопросы согласованы, ждем предложений. Новое оборудование позволит полностью исключить ручной труд. Если сейчас на участке работает 12 человек, то после установки роботов их будут обслуживать всего 2 оператора.

Также закупили упаковочные машины, которые готовые пакеты кирпича из печи сразу закрывают в пленку и их можно грузить в машины. Таким образом, мы стараемся полностью уйти от ручного труда. Поэтому постепенно обновляем и модернизируем производство.