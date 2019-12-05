ООО «ККС»: масштабно и полным ходом

Для достижения поставленных целей теплоресурсники рассказали о положительных перспективах на грядущий год.

- Фактически у компании полностью разработаны инвестиционные программы по городам нашего присутствия: Новомосковск, Плавск, Дубна, Ефремов, - рассказывает генеральный директор Юрий Щукин. - Также у ООО «ККС» заключены долгосрочные концессии в Черни, Алексине и Веневе. В этих районах мы имеем определенную стабильность и видим перспективу, что позволяет спланировать все наши дальнейшие действия. Со следующего года в наших филиалах предусматривается строительство ряда теплоисточников. В Плавске и Плавском районе будет произведена реконструкция котельной №1 и построены новые взамен котельной №5 (ул. Победы, Плавск) и котельной №10 (Мещерино, Плавский район). Эти три мероприятия нам позволят завершить обновление производственных мощностей по теплу для жителей города и района. В Дубне и Черни эти работы уже выполнены на 100%. Таким образом, в Тульской области полным ходом внедряются современные технологии производства тепловой энергии, причем в значительных объемах.

- Один из наших масштабных проектов мы будем продолжать в Новомосковске, - рассказывает начальник департамента инвестиций ООО «ККС» Игорь Подчуфаров. - Компания уже построила здесь новые блочно-модульные котельные с высокоэффективным оборудованием и производит замену изношенных тепловых сетей на сети в пенополиуретановой изоляции. Следующий этап инвестиционной программы - это переход на закрытую систему горячего водоснабжения микрорайона Урванка, что предусматривает реализацию проекта по возведению центрального теплового пункта (ЦТП) с подключением к магистральным сетям ПАО «КВАДРА».

ЦТП является одним из элементов тепловой сети, он выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями, которые идут непосредственно к потребителям тепловой энергии (в жилые дома, детсады, больницы и т. д.). Основные задачи тепловых пунктов – распределение теплоносителя и защита теплосетей от гидравлических ударов. Также в ЦТП контролируется и регулируется температура и давление теплоносителя.

Температура воды, поступающая в отопительные приборы, подлежит регулировке относительно температуры наружного воздуха, температура горячей воды определена нормативными документами и не должна быть у потребителя ниже чем 60 °С. Для обеспечения горячей водой потребителей микрорайона Урванка инвестиционная программа предусматривает строительство более 11 км теплотрассы с подводом двух трубопроводов к каждому многоквартирному жилому дому.

В Алексине закрытие системы теплоснабжения микрорайонов Соцгород и Высокое предусматривает строительство более 22 км теплотрассы и будет завершено в конце 2019 - в первом квартале 2020 года. Также в следующем 2020 году мы планируем обеспечить закрытую систему теплоснабжения микрорайона Горушки со строительством и реконструкцией более чем 12 км теплотрассы. В последующие годы (2021-2022) – «закрытие» системы теплоснабжения микрорайонов Петровский и Бор.

Техническое перевооружение и модернизация оборудования и тепловых сетей позволяет снизить непроизводительные расходы при выработке и передаче тепловой энергии, что в итоге позитивно сказывается на кошельке потребителя.

- В Ефремове ситуация сложнее. В рамках проекта по закрытию системы теплоснабжения, реализованной в 2016-2017 гг было построено 4 модульные котельные для горячего водоснабжения, проложено порядка более 8 км теплотрасс. Проблема с круглогодичной подачей горячей воды в Ефремове решена, – рассказывает Игорь Викторович. - Однако система отопления в городе достаточно сложная, изношенность тепловых сетей значительная, при этом одним из негативных факторов является разбалансированность тепловых сетей. Дома, которые находятся вблизи теплового источника, жалуются на чрезмерно высокую температуру в квартирах, открывают окна, а жильцы, которые находятся от источника дальше, мерзнут, включают дополнительный обогрев, устанавливают на многоквартирных домах насосы для обеспечения циркуляции теплоносителя. Поэтому в данном случае наша задача - провести балансировку, т. е. правильно распределить тепло по потребителям, и, соответственно, отрегулировать его подачу между микрорайонами города. Для этого компания строит ряд насосных станций, которые выравнивают гидравлику на разных участках сети. А также производит установку регулирующих устройств, с помощью которых будут обеспечены требуемые расходы теплоносителя у каждого потребителя. По Ефремову в 2020 году мы планируем заключить концессионное соглашение, мероприятия которого позволят последовательно восстановить тепловые сети города и обеспечить качественное теплоснабжение жителей. Главной задачей предприятия было и остается надежное обеспечение потребителей качественными услугами по отоплению и горячему водоснабжению по приемлемым ценам.